Manel Ruano: "El liderato es un premio al trabajo"

Manel Ruano, técnico de un Betis Deportivo que ya es líder del Grupo X de Tercera división, después de sumar una nueva victoria el pasado fin de semana en el estadio Antonio Barbadillo, se ha referido a la envidiable situación de los suyos, tras haberse impuesto por 1-2 al Arcos CF.

"Todos los partidos fuera de casa son muy complicados. El Arcos ha hecho un gran partido, el más completo que le hemos visto, sobre todo en el primer tiempo, cuando nos han generado muchos problemas. Nosotros no hemos salido con la intensidad necesaria y ellos sí. Fruto de eso ha llegado el primer gol, por un error tonto nuestro al no saber cortar un contragolpe. El segundo tiempo ha sido completamente distinto. No sé si ellos se han echado atrás o nosotros los hemos echado atrás. Hemos dominado y hemos generado muchas ocasiones de gol. Una de ellas la hemos metido y luego hemos sabido sufrir. Creo que el resultado es justo", destacaba el preparador verdiblanco tras la victoria ante el Arcos.

Sobre la destacada actuación de Abreu, quien firmó un gran gol y dio una asistencia, Ruano sólo tuvo palabras de elogio, aunque sin querer hacer distinciones y referirse en exceso a nombres propios: "No me gusta hablar de un futbolista en concreto. Todos han defendido y atacado juntos. Obviamente ha marcado un gran gol y ha dado una buena asistencia. Sabemos de su calidad y la de todos nuestros jugadores, pero tenemos que exigirles más porque sólo con calidad no van a dar el salto".

Junto a ello, también habló el técnico de la dinámica positiva del Betis Deportivo, que suma cuatro victorias consecutivas: "No es fácil. Es mérito de todos. Estamos trabajando bien. Ganamos porque hacemos cosas bien, pero cuando no las hagamos, como en el primer tiempo, nos puede ganar cualquiera. Tenemos que ir con los pies en el suelo porque esto es muy largo".

Sobre el liderato, concluyó: "Es un premio al trabajo que hemos hecho todos hasta ahora. Hay que felicitar a todo el mundo, no sólo a los jugadores".