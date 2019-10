Rubi, con crédito fuera y dentro del vestuario

La situación en el Betis no es crítica pero sí preocupante. El equipo de Rubi no termina de despegar y al segundo parón por los compromisos internacionales el cuadro heliopolitano ha llegado con apenas nueve puntos, tras ocho jornadas disputadas. A dos del descenso y a cuatro de la zona europea, en el seno de la entidad se trata de buscar soluciones en todas las áreas, desde la técnica a la de dirección.

Por ello, este pasado lunes tuvo lugar una reunión entre el coordinador de la dirección deportiva, Alexis Trujillo, y tres de los cuatro capitanes de la primera plantilla, Joaquín Sánchez, Andrés Guardado y Javi García, cónclave desvelado por Canal Sur Radio. Mandi, el cuarto portador oficial del brazalete, no pudo asistir a la llamada por encontrarse de viaje hacia la concentración con su selección.

La intención del canario era conocer de primera mano el sentir del vestuario y palpar el ambiente dentro del él, así como recabar toda la información posible para intentar encontrar vías de resolución a la situación por la que atraviesa el equipo.

Los capitanes, por su parte, trasladaron este mismo martes, en la sesión de entrenamientos matinal, el motivo de la reunión, en la que Alexis también quiso tranquilizar a la plantilla y mostrarle todo su apoyo y confianza.

El parón se antoja crucial para los intereses del Betis. Tras él, el equipo se medirá, en dos salidas importantes, con Real Sociedad y Granada CF, encuentros con los que el equipo quiere enderezar el rumbo y acercarse de nuevo a su objetivo, que no es otro que estar peleando de nuevo por entrar en Europa.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la figura del entrenador no está en entredicho ni mucho menos. "No existe ultimátum alguno; si me apuras, ni siquiera existe un debate acerca de si Rubi sí o si Rubi no", aclaran a este periódico desde la planta noble del Benito Villamarín, deslizando que hubo, hay y habrá un hilo directo entre los capitanes (y cualquier futbolista interesado en opinar) y los dirigentes.

Por ahora, el plantel arropa sin ambages al de Vilasar de Mar, dejando patente su intención de que el inicio de curso no haya sido más que un accidente. Con el paso de las jornadas, la conjunción del grupo y una pizca de la suerte que ha faltado deben hacer el resto.