Buenas noticias para Rubi en el entrenamiento

Si la mala noticia para Rubi llegó ayer tras conocer que no podrá seguir la evolución de William Carvalho ni contar con él la próxima semana para preparar el encuentro ante la Real, la buena ha llegado esta mañana con la presencia de Kaptoum sobre el césped. El camerunés, aún en manos de los recuperadores, sigue dando pasos para su regreso tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Una baja que notó especialmente el Betis en su último partido ante la ausencia del portugués, que obligó a formar un centro del campo con Canales y Guardado.

Aparte de Kaptoum, Luismi se mantuvo al margen del grupo, aunque su evolución sigue siendo positiva. El resto, con casi todos los pesos pesados del equipo salvo Mandi -con Argelia-, siguió preparando el próximo duelo y corrigiendo los errores detectados tras los últimos tropiezos. Todo en una sesión marcada por el balón y en la que Rubi dio una charla inicial a los suyos.

Lógicamente, no estuvieron los seis internacionales, Feddal (Marruecos), Dani Martín (España sub 21), Emerson (Brasil sub 23), Mandi (Argelia), Lainez (México) y William Carvalho (Portugal), con los que Rubi no podrá contar hasta la próxima semana.