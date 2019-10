Diego Lainez asegura estar feliz en el Betis

Desde que abandonó su país natal para fichar por el Real Betis, Diego Lainez no ha tenido mucha participación en las alineaciones béticas. Ni con Quique Setién, ni con el ahora entrenador bético, Rubi. El joven mexicano ha asegurado para TV Azteca que está feliz a pesar de las especulaciones que lo rodean sobre un posible cambio de equipo.

"Yo creo que en parte la afición, mis compañeros también me quieren mucho, me protegen mucho, yo estoy feliz de estar en el equipo que estoy. Estoy contento, estoy feliz de estar en el Betis y las oportunidades que me den las tengo que aprovechar", dijo el joven de 19 años en entrevista con TV Azteca.

La promesa mexicana solo ha disputado 45 minutos repartidos en cuatro partidos durante este arranque de la que es su segunda temporada con el Real Betis, Lainez considera que todo es parte de un aprendizaje para seguir creciendo. "Estoy teniendo mucho aprendizaje allá y en el momento que tenga la oportunidad de jugar yo creo que lo haré de buena manera como lo he hecho en otras ocasiones", señaló.

"Te la tienes que creer porque no te queda otra más que trabajar y hacerse las cosas bien para eso, eso es lo importante, creérsela y con trabajo dar lo mejor de ti", sentenció. El jugador bético ha dejado claro para la televisión mexicana que en sus planes de futuro está continuar en el club andaluz y seguir aprendiendo para mejorar su fútbol.

Pese a que no viene disfrutando de muchos minutos con el Betis, Gerardo Martino, seleccionador mexicano, incluyó al bético Diego Lainez en la convocatoria para los partidos ante Bermudas y Panamá, correspondientes a la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2019-2020, que se jugarán el 11 y el 15 de octubre. Todo apunto a que en el partido contra Bermudas el jugador bético será la principal novedad del once mexicano.

El joven jugador bético no era convocado por el 'Tata' Martino desde el pasado mes de marzo, en verano no fue llamado para disputar la Copa Oro porque el Martino consideró que debía ir al Mundial Sub-20 para seguir creciendo.

Lainez es uno de los pocos jugadores que están en Europa y han sido llamados para el inicio de la Tricolor en la Liga de las Naciones. Esta nueva convocatoria debe servirle para mejorar su estado anímico, después de un inicio complicado de campeonato con la elástica verdiblanca.