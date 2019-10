Canales: "Siento una gran responsabilidad"

Sergio Canales fue uno de los mejores del Betis del año pasado y esta temporada empieza a coger el nivel que se espera del ex de la Real Sociedad. El cántabro ha trabajado mucho para llegar donde está y no quiere bajar el ritmo. "Me propuse acabar con la etiqueta de jugador intermitente", reconoce en una entrevista concedida a Panenka.

El futbolista ha pasado momentos malos a lo largo de su carrera, sobre todo cuando se ha lesionado. En la entrevista cuenta cómo se animaba: "En momentos de bajón, me ponía vídeos míos con el Racing. Lo hacía para motivarme y acordarme de lo que era capaz de hacer. Ahora ya no me hacen falta, no lo necesito".

En el Betis ha encontrado un sitio en el que tiene responsabilidad y que le motiva para seguir creciendo: "Ahora en el Betis sí siento una gran responsabilidad y siento que el equipo me necesita y que yo lo necesito a él. Sé, por ejemplo, que en los momentos malos es cuando más deberé aparecer".

Para Rubi, pide paciencia: "Se necesita un periodo de adaptación de todos en general. Estamos en esa fase"