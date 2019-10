Dani Ceballos: "Le pido perdón a la afición del Betis si hice algo mal"

A Dani Ceballos no le podría haber venido mejor el cambio de aires. Desde que llegó a Londres, el utrerano se ha hecho con un puesto importante tanto en el Arsenal como en la nueva selección de Robert Moreno. Convocado para los encuentros que disputará la absoluta ante Noruega y Suecia, el canterano bético ha pasado ante los micrófonos de Radio Marca para hablar sobre su nueva vida en Inglaterra, asegurando que de momento se adapta "muy bien al clima, ya que aún no ha llegado el frío, y a los compañeros" aunque admite que la Premier es una competición "muy física" y aún no está "100% adaptado a ello".

Con su llegada al Emirates, es imposible no recordar a José Antonio Reyes: "Llegó muy joven tras dos buenos años en el Sevilla, fue un fichaje muy caro para esa época, pero se consiguió adaptar muy rápido y ganaron la Premier, todos le recuerdan con una sonrisa. Es bonito acordarse de él porque es fundamental tanto para el deporte español como para la historia del Arsenal".

A pesar de su salida, a Reyes se le siguió teniendo en gran estima en el Sánchez- Pizjuán. Ceballos tiene claro que con el paso del tiempo su situación con la afición bética irá calmándose "poco a poco", aunque no duda en disculparse con ellos: "si alguna vez hice algo que les molestara les pido perdón, el Betis me dio la oportunidad de crecer como futbolista y no tengo nada que reprocharles, todo lo contrario, darle las gracias por lo que hicieron por mí". El utrerano admite que no se pierde un solo partido de los de Rubi, para el que pide "tiempo, acaba de llegar de un club diferente con una exigencia diferente" y no duda de que conseguirá "grandes cosas, cuenta con una gran plantilla y una gran afición".

Durante su paso por la cantera y el primer equipo, Ceballos coincidió con Loren, del que asegura que está "en la mente del seleccionador, ha hecho un gran inicio de temporada con seis goles y está empatado con Gerard por el pichichi".

Qué tal ve a Robert Moreno: "Bien, con mucha tranquilidad. Sabe lo que quiere de la selección, no ha cambiado la filosofa de Luis Enrique. Este equipo tiene margen de mejora hasta la Eurocopa. Queremos hacer 30 puntos y llegar bien y con optimismo al verano que viene".

Cambios en las convocatorias: "Hace ver que el mister no se casa con nadie, es positivo para los jugadores, saben que si rinden a buen nivel pueden venir sean del equipo que sean".

Su salida del Real Madrid este verano: "Quiero triunfar en el Madrid, voy a luchar por conseguir el que era mi sueño desde pequeño. Estos dos años no he sido feliz y quiero matizar mis palabras del otro día. Un jugador no es feliz cuando no juega, cuando se siente importante sí. Obviamente he sido feliz en el Madrid, he ganado títulos, he aprendido de grandes compañeros, si estoy aquí es por ellos. Cuando un jugador juega como ahora todo mas fácil. Soy feliz en el sentido de ser importante y con margen de mejora para el año que viene poder jugar la Eurocopa"

La figura de Emery: "Llegué el primer día y el respeto que le tienen es tremendo, le ha dado la vuelta a la situación del club en solo un año. Ha conseguido competir y no ha entrado en Champions por muy poco, casi gana la Europa League. Hemos empezado bien, solo una derrota, terceros en la liga y vamos en linea ascendente".

Cómo se está adaptado al idioma: "Doy bastantes clases de inglés, dos tres días a la semana. Unay y yo compartimos la misma profesora, es así mas fácil. Ella entiende español, poco a poco me voy enterando del idioma".

Los aficionados ya le han hecho una canción: "Es peculiar, llegué y en los primeros partidos ya me cantaban. Le pregunté a Hector Bellerín y me dijeron que también se la cantaban a Cazorla. me siento orgulloso desde el primer momento".

Eurocopa o Juegos Olímpicos: "Lo primordial es jugar para la absoluta. Los Juegos posiblemente no los podré vivir más, soy joven y al Madrid le diría cual es mi sueño: disputar unos Juegos Olímpicos. Ya he hablado con gente de la federación y les he dicho que me gustaría ir y si puedo ayudar al equipo tanto para los Juegos como para la Eurocopa, estaré encantado. Sé la responsabilidad que supone ir a los dos torneos el mismo verano, no tener vacaciones y empalmar con la pretemporada. Este verano también decidí no parar y jugar el Europeo Sub- 21, ya descansaré cuando sea más mayor".

El gran inicio de temporada de Odegaard: "Está demostrando que se puede salir un año cedido y ser importante. Ha acertado yendo a la Real Sociedad, tiene mucho margen de mejora y de aquí a unos años será importante en el Madrid".