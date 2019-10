José Juan, en su regreso: "Es especial por el grupo humano que formamos"

José Juan Romero regresará este fin de semana (domingo 11:30 horas) a la ciudad deportiva del Betis, la que fue su casa durante tres años y medio hasta que el pasado verano puso punto final a su periplo verdiblanco. El técnico atiende a ED y habla sobre sus sensaciones antes de un duelo muy especial para él. "Evidente he estado tres años y medio. Se dan, además dos condicionantes. Primero, me enfrento a mi equipo; y segundo, me mido contra un grupo de futbolistas con el que vivimos muchas cosas. Sin duda, es un partido especial, aunque no dejan de ser tres puntos", explica el gerenense.

No será la primera vez en la que se enfrente al filial verdiblanco, pero sí que habrá muchos matices diferentes a cuando lo hizo en el pasado con el Gerena: "Puede ser, ya que cuando entrenaba al Gerena, me enfrentaba a mi equipo. Ahora, lo haré de nuevo, pero después de haber estado varios años de mi vida allí. Diferente, sobre todo, por las persona, por el grupo humano que formamos, con el que disfruté mucho pero con el que también pasamos mucho, como ellos y yo sabemos".

José Juan acostumbra a tener una relación muy cercana con sus pupilos y en el Betis no fue diferente. Eso sí, en la semana previa al partido prefiere mantener las distancias: "No suelo hablar la semana o dos semanas antes. Tengo relación con la mayoría de ellos, o con antiguos jugadores, pero cuando nos enfrentamos no me gusta hablar ni escribirles para que no se pueda malinterpretar".

Tanto Ceuta como Betis Deportivo llegan en un buen momento de juego y resultados. El equipo verdiblanco está lanzado, pero José Juan no cree que eso haga que el choque les llegue en mala hora: "El peor momento no, porque nosotros llegamos también muy bien. Nuestro comienzo ha sido espectacular y respecto a la sanción, iremos al último tribunal. Ellos, aunque han hecho un comienzo fantástico, nosotros, creo, que ha sido semifantástico. La dinámica es buena y estamos haciendo las cosas bien. Todavía es pronto para sacar conclusiones; esto es un camino muy largo. Todos sabemos quiénes son los favoritos y el Betis Deportivo va a estar arriba seguro en la jornada 38. Es un superequipo, más hecho y fogueado. Me alegro por ellos y les deseo que estén por arriba, pero nosotros por delante", subraya.

Siempre respetuoso, José Juan elude las comparaciones entre su Betis Deportivo y el actual de Manel Ruano: "No me gusta hablar de estilos, ni lo que haga cada uno. Respeto todo. Sí veo que hay ocho o nueve jugadores que eran titulares la temporada pasada que están más hechos, veo al equipo más fuerte, lógico por otra parte. Están jugando muy bien y toca felicitarlo".

Del Betis Deportivo se quedaría con muchos para su actual proyecto: "Me hubiera gustado contar con Raúl, Edgar, Rodri... Todos con un año más. Esos eran los mejores fichajes y el club lo ha hecho muuy bien. La clave está en los cimientos que se pusieron el año pasado".

Muchos jugadores no celebran sus goles contra sus exquipos, pero José Juan tiene claro que sí que festejaría un triunfo ante el Betis. "Totalmente. Con respeto, pero claro que lo celebraría. Me debo al Ceuta y nos jugamos mucho", señala el preparador, que está más que satisfecho de habese decantado por el Ceuta: "Me siento más entrenador, más persona, feliz sobre todo. Pero no porque en el Betis no lo estuviera o vaya con ánímo de revancha. Para nada. Sino por todo lo que me están dando. He acertado plenamente. Me siento que he vuelto a ser el entrenador que fui en mis primeros años en el Betis y en los años de Gerena, sin que hubiera cuestiones de guion y política. Volvería a firmar aquí y no haría esperar tanto al presidente porque creo que Ceuta es un sitio ideal. Me vuelvo a sentir yo", concluye el preparador ceutí.