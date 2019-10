Mensaje de Emre Can: "No estoy contento"

El Betis intentó la contratación de Emre Can en los días finales de la ventana estival y su nombre sigue estando en la agenda de la secretaría técnica por si surge la oportunidad en enero.

El internacional alemán, que ayer fue titular con el combinado teutón, no fue inscrito en la Champions, lo que desató su malestar, ni tampoco está contando mucho para Sarri (acumula sólo 78 minutos), por lo que una salida es posible.

Ayer, tras el encuentro con su selección, dejó patente que no está satisfecho con su rol en el equipo turinés. "Por el momento no estoy contento. No estoy jugando mucho, a diferencia de la temporada pasada, en la que jugué partidos importantes", manifestaba en zona mixta.

El futbolista, en cualquier caso, trabajará para revertir la situación. "Lo estoy haciendo bien. Todavía no he tenido mi oportunidad, pero creo que la tendré a mi regreso", señalaba.

También quiso agradecer la confianza de Joachim Löw en un momento delicado: "Le estoy muy agradecido al seleccionador, porque me convocó a pesar de que no he jugado mucho. Me dio una oportunidad, Por eso estoy feliz de estar en el campo".

