El bético Emerson pone la mira en Tokio 2020

El lateral del Betis Emerson Aparecido Leite se ha hecho con un sitio en la selección brasileña sub 23 y se postula para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siempre y cuando, lógicamente, Brasil se clasifique en el torneo que se celebrará el próximo mes de enero.

De momento, la selección 'verdeamarelha' va por muy buen camino, pues ha saldado los encuentros preparatorios con victorias ante Colombia (2-0) y Chile (3-1) en septiembre, y la madrugada del viernes contra Venezuela.

El conjunto brasileño fue muy superior a la 'Vinotinto' y se impuso por 4-1, dejando muy buenas sensaciones de cara a los choques oficiales.

El jugador verdiblanco fue titular como carrilero derecho y completó los 90 minutos del choque, lo que le deja en buena situación en la carrera por consolidarse en el equipo con vistas a integrar la selección olímpica. Para ello, antes tienen que conseguir una de las dos plazas suramericanas directas.

Fddal, sin minutos

Al contrario que Emerson, que completó la cita de Brasil sub 23, Zou Feddal no disfrutó de ningún minuto en el partido amistoso que ayer disputó el combinado de Marruecos contra Libia como local en Oujda. Empezó el choque en el banquillo y no fue ninguno de los seis cambios que introdujo el seleccionador marroquí en un partido que finalizó con empate a un gol. Los anfitriones se adelantaron con un tanto de Jawad, pero los libios establecieron las tablas al borde del descanso por medio de Sanad Al Warfali, que se aprovechó de un error del meta Bono.

Por otro lado, el meta canterano Eric Ruiz tampoco tuvo minutos en la victoria de España sub 17 en el amistoso disputado ayer contra Chile (2-1).