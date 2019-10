El deseado Macías se revaloriza: doblete con México

Juan José Macías (20), a quien han estado siguiendo los ojeadores del Real Betis y que antes del mercado fue ofrecido al Sevilla FC, completó una excelente actuación la pasada madrugada con México.



El delantero, con deseo de dar ya el salto a Europa, firmó un doblete (anotó el 02 y el 0-3), en el triunfo de la 'Tri' ante Bermudas (1-5). Se trataba de encuentro valedero para la Liga de las Naciones de la Concacaf, en el que se dio además el regreso de Diego Lainez (19), que no gozaba de minutos con la absoluta desde el 27 de marzo.



El primer gol de Macias ante Bermudas:





GOOOAAAALLLL!!



Mexico doubles their lead right before the half. They lead Bermuda 2-0.#FloFC pic.twitter.com/DAueSricm3