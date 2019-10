Jesé: "Nunca he entrenado tanto"

Jesé Rodríguez sigue intentando relanzar su carrera y el pasado verano, tras hacer una pretemporada digna con el París Saint-Germain, acabó recalando en el Sporting de Portugal. Este domingo, el diario O Jogo publica una entrevista con el exjugador de Las Palmas, Real Madrid y Real Betis.

Probar en la Liga NOS

"Para mí y para mucha gente, el Sporting es un gran club de Europa. Cuando llegó la posibilidad de jugar aquí me puse muy feliz. El deporte me da la oportunidad de estar contento y jugar al fútbol es lo que más me gusta. Vine con la intención de ganarme un puesto en los entrenamientos e intentar dar lo mejor de mí cuando juegue. La intención es y será ayudar al equipo a hacer las cosas bien".

Cristiano y Carvalho le animaron

"Willy, sobre todo, me habló muy bien del Sporting. Cristiano también, pero Willy ama de verdad al Sporting. Le trataron bien, es un jugador superior y una gran persona. Y Cristiano es el mejor del mundo".

Implicado

"Todo fue muy fluido, fue algo natural y las conversaciones fueron bien. Cuando llegué, el club me trató muy bien a mí y a mi familia. El club confía mucho en mí y me lo han dicho muchas veces. Cuentan conmigo y estoy contento de que un equipo como el Sporting me brinde esta oportunidad de ser feliz jugando al fútbol. Voy a darlo todo por esta camiseta".

El futuro

"Este problema no es una prioridad ahora. Todavía estamos comenzando, falta gran parte de la temporada y al final veremos qué sucede. Haré lo que sea mejor para mí, para mi familia, para el Sporting y para mis amigos".

Un club grande

"Es verdad que hay presión por ganar un título, pero tenemos que ver las cosas de forma positiva. Eso es bueno para el Sporting. Yo prefiero jugar con presión porque es mejor jugar donde puedes ganar grandes cosas, competir con buenos jugadores y lograr grandes cosas tanto en Europa como en la Liga".

Aquella maldita lesión

"Es cierto que estaba a muy buen nivel cuando tuve la lesión. Fue importante y me dejó mucho tiempo sin jugar, pero ya pasó. Lo importante es trabajar y estar preparado. Me veo bien, en forma y ansioso por estar a ese nivel o incluso mejor. Nunca he entrenado tanto".