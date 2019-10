Vuelta a los orígenes de Joaquín

En los parones FIFA es habitual que los jugadores que no van con sus selecciones se tomen unos días libres para salir de viaje. Joaquín no ha querido ir muy lejos este fin de semana y se ha acercado a su Puerto de Santamaría natal.



El extremo verdiblanco compartió una storie en Instagram en la que recordaba sus orígenes. "Bueno, aquí donde me veis es donde yo me crie, mi barrio, jugando al fútbol. Partiendo cristales y ventanas", comenta en el vídeo el futbolista verdiblanco.



A sus 38 años, Joaquín es uno de los jugadores más en forma del Betis y un futbolista que está tirando del carro en los momentos complicados, utilizando su carisma y su condición de gran capitán del equipo.





Elvolverá mañana a los entrenamientos en sesión vespertina para preparar el duelo del fin de semana contra laAllí estará Joaquín tras su regreso a los orígenes.