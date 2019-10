El Betis se frota las manos por Fabián

A sus 23 años, Fabián Ruiz está en boca de todos. Flamente internacional absoluto después de coronarse campeón de Europa sub 21 el pasado verano, el ex bético brilla en el Nápoles, donde es un fijo y suma un gol en ocho encuentros esta temporada, y su nombre ya suena con fuerza en las direcciones deportivas de los clubes más grandes del mundo.

El FC Barcelona lleva ya tiempo detrás suya. Esta misma campaña, el secretario técnico azulgrana, Eric Abidal, lo ha seguido en directo en la Serie A ante el Lecce. Pero no es el conjunto culé el único que sueña con el palaciego. Según apunta este lunes el diario Marca, el Real Madrid también lo tiene en el radar. Y es precisamente una 'guerra' entre madridistas y azulgranas lo que más conviene a un Betis que se frota las manos.

En su día, Fabián dejó en las arcas verdibancas la nada despreciable cifra de 28,5 millones de euros, 27 de ellos al contado, por exigencia de Haro y Catalán. El Nápoles abonó su cláusula de rescisión, que se elevaba a 30 kilos, si bien tres de ellos corrrespondían a la familia del jugador y su agencia de representación, 'You First Sports'. Pero, además, tuvo que pagar posteriormente otros 1,5 millones por los derechos de formación, reclamados por el propio Betis. Y puede que no sea ése el último pellizco que llegue a Heliópolis gracias a Fabián.

El centrocampista llegó a la cantera bética con ocho años y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendrá un 4,5% (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-, en virtud del conocido como mecanismo de solidaridad.

Cabe recordar que el restante 0,5% se lo quedaría el propio Nápoles, pues esta normativa abarca hasta los 23 años y el último de ellos el jugador ya vistió la camiseta 'azzurra'. Pero, en cualquier caso, el porcentaje que corresponde al Betis se antoja suculento, teniendo en cuenta las cifras astronómicas en las que se movería su traspaso.

De momento, el interés del Real Madrid no se ha traducido en contactos con su club y se limita a un seguimiento. En la 'casa blanca' son conscientes de la dificultad de negociar con su presidente, Aureli di Laurentiis, que ya este pasado verano les dio calabazas en las negociaciones por el colombiano James Rodríguez. Además, la intención del Nápoles es la de renovar a Fabián y fijarle una cláusula, de la que ahora mismo carece, superior a los 100 millones de euros.

El protagonista, mientras tanto, se mantiene al margen, pero a la vez se deja querer. "Me gusta que los clubes se fijen en mí, pero siempre digo que tengo contrato con el Nápoles y que estoy feliz aquí", declaraba recientemente. Y a 'su' Betis también le gusta que los clubes más poderosos se peleen por él.