Joel, sobre un cambio de sistema, la fragilidad defensiva o el derbi

El Betis es el segundo equipo más goleado del campeonato y eso, lógicamente, afecta a un Joel que espera que el conjunto sea capaz de mejorar en el aspecto defensivo y de mostrar una mayor solidez. Eso sí, el meta no ve que el cambio a una defensa de tres centrales sea una solución definitiva. En esta segunda parte de la entrevista con el arquero hablamos sobre éste y otros temas.

- Centrémonos en el rendimiento del equipo. Hay cierta fragilidad atrás. ¿Les ha planteado Rubi la opción de pasar a los tres centrales?

- Sabemos que tenemos que mejorar. Nosotros con Rubi estamos trabajando todo. Es un entrenador muy completo. Nos metieron una ocasión de córner contra el Villarreal y lo hemos estado trabajando mucho. También la salida de balón, la línea de cuatro€ Estamos trabajando todo. Sabemos que es difícil ser un equipo completísimo en todo, que nosotros estamos hechos para tener el balón, pero que queremos ser un equipo coral. Intentamos mejorar en todos los aspectos, pero, de momento, no hay ninguna duda sobre la defensa. Yo recuerdo cuando el Leganés nos metió tres y el Levante cuatro el año pasado y pedían que volviésemos a la línea de cuatro. No hay duda. Se ha jugado toda la vida con línea de cuatro. Desde pequeño, en el Atlético, con cuatro. Llegó Guardiola, cambió el sistema, y se convirtió en una moda. Las dos formas son buenas, pero nosotros no tenemos ninguna duda con la línea de cuatro. Es verdad que nos han metido 16 goles, pero diez de ellos han sido en dos partidos. Tampoco hay ninguna duda en la defensa. Si te fijas en la defensa que tenemos, en los cuatro centrales que tenemos, serían titular en cualquier equipo de Primera división. Sabemos que tenemos que mejorar, pero también hay que dejar de buscar el lado negativo a todo.

- ¿Pero no cree que sería una opción?

- Para eso están los entrenadores. Rubi lo tiene claro. Hay momentos en los que tenemos que empezar a ser más ordenados, hay que ser más inteligentes, fuertes, saber jugar sin balón. Hay momentos en los que no vamos a tener el balón y en eso estamos trabajando. Rubi no nos ha comentado en ningún momento que vayamos a cambiar a línea de cinco, él confía en eso y los entrenadores están para tomar decisiones. El míster va a trabajar con su filosofía y eso me parece muy bien.

- ¿Usted se siente arropado?

- Sí. Es más, el año pasado, había compañeros que se sentían más a gusto con la línea de cuatro porque les hacía sentirse más protagonistas. Pero, como portero, yo me dedico a parar. Habrá partidos que me lleguen cinco y otras que no me lleguen y tendré que estar preparado. Los errores van a suceder seguro.

- ¿Ha mirado el calendario que les espera tras el parón?

- No tenemos ningún miedo, tenemos una gran plantilla y el resto de los rivales son los que tienen que pensar que va el Betis. Venimos de dos partidos sin ganar, pero la Real también viene de una derrota. Somos conscientes de que la Real es un gran equipo y que va a ser complicado, pero tenemos claro que tenemos que empezar a ganar contra estos rivales para acercarnos al objetivo.

- Encadenarán dos salidas a San Sebastián y Granada.

- Eso es una motivación. Sabemos que van a ser partidos bonitos. Con la Real ya nos enfrentamos la temporada pasada, incluso dos veces más en Copa, es un equipo que quiere tener el balón, pero durante una temporada, tenemos que respetar a todo tipo de rivales porque la Liga está muy compensada. Real Sociedad, Granada, Celta de Vigo, Real Madrid, Sevilla... Sabemos que tenemos un duro calendario pero, desde la humildad, tenemos que ir partido a partido.

- Ya que nombra al Sevilla, ¿se habla ya del derbi?

- Como está tan lejos, ni te paras a pensar. Somos conscientes de que quedan muchos partidos importantes antes. Sabemos que en esta ciudad el derbi es importante, es especial, pero no nos podemos para a pensar en el Sevilla porque te puedes quedar sin los doce puntos anteriores. Con ganas de empezar la semana que viene para preparar esos partidos. Esta semana viene bien para que la gente descanse, que los internacionales vengan lo mejor posible y tratar de sacar los máximos puntos posibles este mes.