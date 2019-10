Joel Robles: "El bético no se conforma con cualquier cosa"

Con la ropa aún de entrenamientos para no hacernos esperar, Joel Robles atiende a ESTADIO Deportivo a punto de superarse el primer cuarto de competición. El meta getafense, pese a su expulsión en la primera jornada de LaLiga frente al Valladolid, está siendo uno de los mejores del Betis en este arranque y eso es muy indicativo del momento por el que atraviesa su equipo. Defiende que están todavía "en construcción" y se muestra convencido de que la mejor versión del plantel "no tardará en llegar". "En estas primeras jornadas siempre ha pasado algo", lamenta, antes de hacer un llamamiento a la calma.

- Estamos a puntos de superar el primer cuarto de temporada y con la calma que da el parón por los compromisos internacionales, ¿qué balance hace de estas primeras ocho jornadas?

- Obviamente, tenemos que seguir creciendo, tenemos que mejorar muchas cosas y creo que podemos estar mucho mejor, pero tampoco hay que alarmarse. Hay que ser conscientes de que somos un equipo con un entrenador nuevo, que se está formando. Estamos preocupados de mejorar y de trabajar.

- ¿Con qué palabras describiría la sensación que hay en el vestuario en estos momentos?

- Desde la tranquilidad a la rabia, porque cuando los resultados no salen, te da mucha rabia. Somos un equipo competitivo que quiere ganar, pero sabemos que hay rivales muy buenos. Sí es verdad que ha habido cosas esta temporada como, por ejemplo, mi expulsión en la primera jornada, que te obliga a jugar con diez desde el minuto siete; la expulsión de William contra el Getafe; luego tienes que ir al Camp Nou€ Son situaciones complicadas.

- ¿Cree que ha sido cuestión de suerte o el problema es mucho más profundo?

- Con el tema del Villarreal, sí que lo piensas. Veníamos de hacer un gran partido. Con el 1-1 estábamos bien y esa acción nos perjudicó bastante. También tenemos que ser realistas y los últimos 20 minutos no pueden suceder, porque un 2-1 fuera de casa, con un equipo como el Villarreal, tampoco es un gran problema. Es más, creo que estábamos haciendo un gran partido como para poder empatarlo. Pero, ya lo hemos hablado y somos conscientes de que eso lo tenemos que mejorar.

- ¿Creen firmemente en lo que están haciendo?

- Confianza sí que tenemos. Veníamos de un partido, contra Osasuna, que era complicado ganar. Supimos sufrir. Pero, por un partido no puedes estar juzgando los cinco anteriores ni los cinco siguientes. Eso no nos puede suceder. Hay plena confianza en el trabajo, en el día a día, aunque los resultados son los que te marcan todo. Entonces, cuando no estás ganando, la sensación es rara, pero el equipo está bien.

- ¿Qué razones le encuentra, entonces, a que el equipo no termine de arrancar?

- Pues, esto mismo: la primera jornada, una expulsión; luego te toca ir al Camp Nou, que no hay que olvidar que el otro día va un equipo, que sí, que juega bien, pero le meten cuatro. Quieras o no, han ido pasando cosas un poco raras, y se ha ido complicando todo. Creo que todavía queda mucha temporada y podemos mejorar muchas cosas. Se está alarmando demasiado a la gente. No sé si los medios están vendiendo cosas que no son la realidad. Al final, el Villarreal ha llevado cuatro internacionales a la selección. Eso será porque están haciendo las cosas bien. Estamos a dos puntos del Villarreal. Que las sensaciones son distintas, sí, pero tenemos que respetar a los rivales también. Rivales como el Villarreal o el Getafe son muy complicados. Que obviamente ha habido situaciones que podríamos haber sacado mejor, pues sí. Incluso en Eibar, donde tuvimos nuestra oportunidad, pero el equipo está en formación y en breve veremos nuestra mejor versión. Todos queremos hacer al Betis campeón, pero hay rivales enfrente y nadie nos va a regalar nada. Nosotros estamos luchando para que todo esto vaya por el buen camino.

- ¿Cree que hay cierta tendencia a magnificarlo todo, tanto lo bueno como lo malo?

- Por eso vine aquí. El Betis tiene mentalidad de equipo grande. Al bético no le vale cualquier cosa, ganas tres partidos y al siguiente tienes que ganar también. Si no ganas, es como si no hubieses hecho nada, y eso es bueno porque es lo que nos va a hacer crecer. Pero tampoco es bueno salirnos de la realidad. No nos pueden vender como si el Betis estuviese en la situación del Leganés, por poner un ejemplo. Sí, que podemos estar mejor, sí, y que tenemos mejor plantilla, sí, pero la clasificación es engañosa. Estamos a dos puntos del Villarreal y a cuatro de Europa. Ahora vamos a San Sebastián y tenemos que empezar a ganar ante rivales directos. Todos tenemos claro que tenemos que estar en Europa, pero nadie nos va a regalar nada y no va a ser nada fácil.

- ¿Le dice algo que el Betis sea el equipo que más expulsiones lleva y el que más penaltis le han pitado en contra?

- Sí, que en cada partido del Betis sucede algo. Tema de penaltis: en Eibar, por ejemplo, tuvieron dos ocasiones, una que saqué abajo y un penalti. Al final, no nos crearon peligro y nos sacaron un punto. Han pasado cosas que esperemos que más adelante se nos den pero a favor, porque joder, no ha habido un partido en el que se nos hayan puesto las cosas de frente desde el principio.

- Joaquín criticó duramente la aplicación del VAR tras el encuentrol contra el Villarreal. ¿Usted cree que no hay un criterio unificado entre los árbitros?

- El VAR está haciendo perder autoridad, el norte a los árbitros. Los árbitros no son ellos mismos. Hay árbitros que, si les preguntas, ellos no pitarían penalti en esas jugadas que se han convertido en polémica, pero si lo ven en una cámara, lo ralentizan, lo analizan€ En acciones de partidos como el del Villarreal no es suficiente el contacto como para pitar penalti, además, el jugador lo exagera€ pero a cámara lenta se ve diferente. Aunque no lo veas, lo vas a encontrar porque te lo han dicho desde el VAR y te han generado la duda. Los árbitros están perdidos. Pitan fuera de juego en un saque de banda. Están descentrados. Lo que tienen que hacer es tener personalidad y cuando cometan un error, asumirlo. Porque lo que va a suceder es que nos van a meter miles de goles, porque los centrales se van a echar para atrás, no van a querer meter el pie para que no haya el más mínimo contacto. Se está fastidiando el fútbol de contacto y el espectáculo. Celebrar un gol cinco minutos después€ Se está desvirtuando el fútbol. En el fútbol tiene que haber contacto, fallos de todos... Yo me pongo en su situación y sé que han recibido muchas críticas, que lo implantaron para mejorar y ahora se sienten presionados y no pueden dar marcha atrás, pero hay tantas dudas que ni ellos mismos saben qué pitar. Nos dijeron que en caso de un error garrafal entraría el VAR, no en todo tipo de decisiones. Cada vez que el árbitro va al VAR, sabemos que van a pitar penalti.

- En el plano individual, empezaba una temporada importante para usted€

- Siempre me ha tocado luchar mucho y nadie me ha regalado nada. Me han tocado temporadas de no estar jugando y terminar jugando, o al contrario... Nadie me ha regalado nada y me ha costado mucho llegar hasta aquí. Yo sé, en el momento en el que se va Pau (López), la situación que se me presenta, pero yo he madurado lo suficiente, he pasado por situaciones tan complicadas, que no me paro a pensar si van a traer un portero o no... Al final, lo que hago es trabajar y confiar en mis posibilidades.

- Y llega el partido del Valladolid y a las primeras de cambio€

- Imagínate lo que se te pasa por la cabeza... Yo tenía tanta ilusión por empezar la temporada. El míster había decidido que empezase de titular y, de repente, en una acción, en la que a lo mejor no tenía que haber salido, te expulsan, perjudicas a tu equipo para que no consiga los tres puntos... Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Los profesionales nos tenemos que levantar rápido. Me sentí culpable y le pedí perdón a mis compañeros por lo ocurrido. Les mandé un mensaje en un grupo que tenemos. Hay que seguir y estar fuertes mentalmente.

- ¿Qué le dijo a Dani ese día?

- No me dio tiempo a decirle nada. Dani es un portero joven, creo que recibió muchos palos injustamente. La gente no fue consciente de que era el Barça. Recibió demasiados palos. Es un portero joven, que viene de Segunda... Pero la gente no piensa en eso. La gente lo que quiere es rendimiento inmediato. Tenemos que saber vivir con estas cosas. Yo lo he vivido y me pongo en su situación y lo que tiene que hacer es mejorar, no escuchar mucho y seguir trabajando.

- El que sí parece que tiene una dosis extra de confianza esta temporada es Loren

- No me ha sorprendido porque lo veo en los entrenamientos y sé que tiene mucho gol. ¡Y te lo digo yo que soy portero! Creo que la diferencia este año es que le están entrando. También se ha liberado de la presión, viene de un año en el que ha madurado mucho. Tenemos a Borja y a Juanmi que, aunque no lleven esos goles, estoy seguro de que le van a aportar mucho al equipo. Borja nos está ayudando en otras cosas, en aguantar el balón, en algo que antes no hacía. Pero cada uno te está dando algo en lo que la gente no se fija. Hay que tener paciencia. Te aseguro que no tenemos ninguna duda del míster, ninguna duda de los delanteros, ninguna duda de la defensa, ni del equipo.

- ¿Si no se clasifica el equipo para Europa sería una decepción?

- Obviamente, cuando no cumples el objetivo€ El año pasado estuvimos a tres puntos de Europa League, a tres puntos del Espanyol, y nos han vendido que la temporada del Betis fue mala. Creo que cuando no consigues un objetivo te duele. Los jugadores tenemos claro que esta plantilla está hecha para entrar en Europa, pero no va a ser fácil.