Santiago Giménez confirma contactos con el Betis

El delantero argentino Santiago Giménez ha concedido una entrevista para la ESPN donde afirma tener contactos con el Real Betis: "hablaron con mi padre". El jugador del Cruz Azul también asegura que no ha sido el único contactado por el entorno verdiblanco "no han venido solo a verme a mi. Los mexicanos del Betis han abierto la puerta a jugadores de aquí, se han dado cuenta de la calidad que hay".

A pesar del interés por parte del conjunto de Heliópolis, el joven atacante confiesa sentirse a gusto en el club de Ciudad de México y no tiene intención de salir próximamente. "Yo amo a Cruz Azul y siempre he dicho que me gustaría jugar aquí. Hemos tenido ofertas de otros equipos, pero nuestra decisión es quedarnos ya que nos identificamos con el club. Estoy tranquilo, yo siempre pongo la esperanza en Dios. Donde me toque estar voy a dar lo mejor de mí".

El hijo de "Chaco" Giménez acumula 97 minutos esta temporada repartidos en tres encuentros (65' ante Tijuana, 30' frente a Chivas de Guadalajara y 2' contra Monterrey) sin haber conseguido estrenarse como goleador en la liga mexicana.