La lista de pivotes que maneja el Betis para enero

Tras confirmarse que William Carvalho pasará por el quirófano, el Betis se ve más obligado aún a intentar contratar un pivote en el mercado invernal. Ya en verano el conjunto verdiblanco inició gestiones con varios de ellos para reforzar una posición para la que Rubi pidió una incorporación y a esos jugadores se les ha hecho un seguimiento.

Hay margen presupuestario para afrontar una contratación de garantías -probablemente en modo de cesión- y jugadores con cartel en el mercado. El más señalado es el de Emre Can, que decidió quedarse en la Juventus, pero que tras comprobar el poco protagonismo que está teniendo con Sarri ha vuelto a contemplar opciones para salir. Recientemente ha manifestado que no está "contento" su situación y no parece probable que acabe la temporada en Turín.

Más difícil se ha puesto el caso de Fede Valverde, que ahora es un hombre importante para Zidane, poco amigo de las salidas y las entradas a mitad de temporada.

