Álex Moreno: "Tenía muchas ganas de poder estar en el Betis"

El fichaje de Álex Moreno por el Betis fue de los que más se alargó este verano en Heliópolis. Finalmente, todo llegó a buen puerto y el de Sant Sadurní d'Anoia acabó vistiendo la elástica verdiblanca. "Partimos de la base de que había interés el año pasado. Querían seguirme más de cerca, que jugara en Primera todo el año. Se pusieron en contacto conmigo y con mi agente y fueron a ficharme porque veían que tenía cualidades para estar aquí", ha explicado en el programa 'Todo al verde' de Betis TV.

El propio lateral zurdo reconocía que su fichaje se alargó más de la cuenta el pasado verano, aunque no perdió la paciencia: "Estaba centrado allí en jugarlo todo y cuando salió la oportunidad no lo dudé. Se ha tardado bastante en hacer el fichaje. Creo que es la cosa que en 26 años tenía más ganas de que pasara. Cuando sucedió fue una ilusión enorme. Con ganas de debutar, saltar al campo y ahora tengo la oportunidad de ser titular y ojalá siga así".

Porque el catalán tenía claro que "quería que fuera este año sí o sí". "Luchamos para mantenernos pero el descenso del Rayo te abre las puertas de venir aquí. Las ganas eran enormes. Por muchos equipos que te llamaran tenía en mi mente venir y pese a todo lo que ha podido salir las ganas se demostraban tanto en poder venir aquí y mi ilusión ha hecho que yo pudiera estar aquí", ha añadido.

Tanta ilusión era, que el verdiblanco no pudo reprimir sus lágrimas en la presentación: "Era mucho sufrimiento por estos tres meses, por lo que he pasado, y la familia y mi agente. Estás deseando ir a un club que apuesta por ti y cuando tu deseo es vestir la camiseta vienen muchos recuerdos y cuando se cumple pues se te viene todo abajo. Es difícil de explicar. Había momentos que a veces decías que sí, dormías la siesta y te decía el agente que no, luego que sí. Había momentos de mucha tensión y contradicciones. Lo que ha ido saliendo en prensa que estaba cerca, luego que estaba lejos y eso me afectaba en mi estancia en el Rayo. No estaba bien mentalmente, no estaba cómodo con la situación y tenía muchas ganas de poder estar aquí".

Su relación con el Betis no viene de ahora, sino desde la infancia: "Es verdad que desde pequeño el Betis siempre me llamó la atención. A pesar de todos los años que han pasado siempre gusta verlo por la tele por cómo juega, anima la afición, aprieta. Si ya se te pone la piel de gallina, imagínate jugando aquí. Es bonito de verlo pero lo especial es jugar aquí", afirmaba Álex Moreno.

El lateral verdiblanco también ha tratado otros asuntos:

Cómo ha ido el parón: "Yo no soy mucho de los parones porque cuando estás cogiendo el ritmo y dos o tres partidos seguidos jugando quieres mantener el ritmo. Me gusta estar centrado en la rutina del día a día y mejorar cosas porque los resultados no están siendo buenos pero van a mejorar".

El equipo se aprovecha de su velocidad: "Muchas veces es verdad cuando la pido al espacio hay que darle pausa para que puedan ir con ventaja o que puedan llegar. Mi juego es balones muy al espacio, de uno contra uno y al final los compañeros me van conociendo y yo a ellos y sé quién me la pide más al espacio o al pie, y ellos a mí. Hay que complementarse y conocerse".

Ocasión ante el Eibar: "Sí es verdad que un pelín de pausa vendría bien. Tenía claro que el portero salía mucho y el palo corto podía quedar vacío. No se puede perdonar porque con 1-0 el partido podía cambiar pero hay que centrarse ya en el siguiente para que pueda ser gol o pase".

Qué posición prefiere: "Tanto de extremo como de lateral me gusta subir, encarar, arriesgar. Estoy hecho para arriesgar y aprovechar el uno contra uno o dos contra uno y en ese aspecto aún el míster me obliga a que suba y a que sea más ofensivo. Yo siempre he sido extremo. Con Baraja en el Rayo faltaba un lateral y me puso ahí y siguió. vio que podía tener más velocidad desde atrás y me quedé ahí. Es una posición en la que tienes más metros para poder recibir el balón y llegar en velocidad".

Sus referentes: "Coincidí con Cristian (Tello) en el Barcelona y me comparaba con él por la velocidad y desparpajo y como lateral siempre me comparaban un poco con Jordi Alba".

Subraya las palabra de Joaquín: "Estamos convencidos del trabajo, de lo que aporta el míster en el campo y nosotros poco a poco iremos aportando mejor las cosas. Hemos tenido partidos también que se nos ha puesto complicados por una expulsión, encajar un penalti, ir por detrás en el marcador... Y creo que si marcamos nosotros primeros vendrá esa racha de victorias y nos sentiremos mejor. Han sido partidos raros por el tema del VAR, que nos ha perjudicado, pero hay que mejorar mucho y seguir aportando arriba. Cada vez que lleguemos tenemos que hacer daño".