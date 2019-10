Joaquín, sobre Rubi, su renovación, la 'compra' del Betis...

Particular rueda de prensa la protagonizada este miércoles por el capitán del Betis Joaquín Sánchez, quien ha alternado momentos de tensa seriedad cuando ha sido cuestionado sobre el Proces y todo lo que se está viviendo en Cataluña en estos días, con otros mucho más cómicos, como cuando ha bromeado sobre su renovación.

Sobre la situación actual del Betis de Rubi, que no acaba de arrancar, siendo el equipo de LaLiga que más goles ha encajado, destacó: "El inicio no ha sido todo lo positivo que esperábamos. Es verdad. Hemos trabajado desde el inicio con la misma ilusión de siempre, de hacer una buena temporada. Aunque esto acaba de empezar. Por una cosa o por otra no hemos dado con la tecla de ser un equipo agresivo, contundente a la hora de atacar. Los resultados no han sido positivos; hemos empezado muchos partidos en contra y eso psicológicamente desgasta mucho. El equipo, pese a ello, ha reaccionado muchas veces y ha sacado los partidos adelante".

Por eso, destacó Joaquín que quieren "coger esa racha positiva" y que "el equipo acabe con esa inercia". "Va a depender mucho de cómo entremos. Por un poco de mala suerte, que no es excusa, no hemos empezado con esa idea".

Junto a ello, Joaquín quiso mandar un mensaje a la afición, pese al runrún constante que existe sobre el equipo: "Estamos tranquilos, de esas ganas de coger esa racha buena. Yo soy el primero que estoy confiado y que creo en este equipo. Ojalá ya ante la Real veamos un equipo compacto, agresivo. En todas las líneas hay jugadores para sacar ese partido adelante. En los últimos años es verdad que el equipo ha tenido una filosofía muy clara y esos conceptos no es fácil cambiarlos a una filosofía nueva".

Durante su extensa rueda de prensa, Joaquín trató muchos otros temas:

- La Real: "Lo que nos preocupa entre comillas es comenzar bien los partidos, siempre tenerlos a favor o con esa opción de llevarnos los tres puntos. Tenemos un grandísimo equipo y nos tenemos que acoplar a lo que el míster diga. Siempre es más difícil sacar los resultados en contra".

- Anoeta: "Siempre es un campo difícil para nosotros, pero las estadísticas están para romperlas. Vamos convencidos de hacer un gran partido y ganarlo. Las estadísticas no deben afectarte a la hora de jugar. Un campo propicio para nosotros".

- Las últimas conversaciones llevadas a cabo sobre la situación: "Charlas tenemos todos los días. Tanto en lo positivo como lo negativo es importante hablar las cosas. Con el entrenador siempre tenemos diálogo para intentar mejorar en ese sentido. De puertas hacia afuera no estoy en ellas. Hasta el momento hemos sido un equipo muy vertical, muy ordenado, que hemos jugado muy bien al fútbol, pero lo que nos falta es dar ese pasito adelante. Las rachas en el vestuario son continuas para mejorar en ese sentido".

- El Proces: "A mí lo que me da es mucha tristeza todo esto, al igual que a muchos españoles y muchos catalanes. No me gusta entrar en este tema, pues es político y son ellos los que lo tienen que solucionar. Salimos todos perjudicados, la violencia debe ser lo último. Que España no dé esa imagen. Sobre el partido, debe ser LaLiga".

- Xavi y Guardiola: "Cada uno se muestra como cree y da la opinión que cree. La libertad es lo más importante, pero el respeto es una cosa que no se debe perder. La dignidad... Es muy triste. Independientemente, con o sin razón, lo que no se debe permitir es esa imagen que se está viendo. Esos altercados, gente peleándose en la calle... Yo no quiero entrar ahí, porque no soy quien. De alguna manera, todo lo que diga no me va a convencer. Tenemos que dedicarnos a lo que es nuestra profesión, a lo que es el deporte y a lo que es España".

- Renovación: "Sería algo más bonito, no una rueda de prensa. Es muy triste eso. No lo sé, sinceramente. Está hablado, que no hay ningún tipo de negociación, pues no hace falta. Estamos esperando el momento de que se vea, que yo lo vea bien; que podamos sentarnos y cerrarlo. El día de hoy no tocaba anunciar la renovación... por ahora. Vamos a ir de uno en uno; no estamos para cerrar muchos más. La edad está ahí; me siento bien, estoy disfrutando. Lo más importante ahora mismo es sacar esta racha, los partidos adelante con mucha más solvencia; hay plantilla para intentar engancharnos lo antes posible a la zona media-alta y conseguir los objetivos que venimos peleando en los últimos años. Si renuevo un año más, queda mucho. Yo siempre he tenido la ilusión de retirarme en un momento bonito. Irse por la puerta grande, en un momento especial; pero no es lo que me preocupa ahora. Cuando llegue el momento, mi cuerpo y mi mente me dirá: 'Joaqui', hasta aquí. Cuando no pueda ni levantarme y tarde media hora en ponerme derecho, pues diré: 'Anda, picha, vete a tu casa ya'. Ojalá pueda ser con el Betis en Europa, peleando por estar en finales. Estoy convencido de que tarde o temprano vamos a llegar. Si tarda mucho, no lo voy a ver. Tampoco me importa verlo desde la grada".

- La lesión de Carvalho e Ismael: Desgraciadamente, perdemos a un jugador que está siendo importante para nosotros. Pero creo que hay plantilla para suplir y tanto Javi como compañeros de la cantera que suben; si están trabajando con nosotros es porque el míster los ve aptos. Tenemos futbolistas de alto nivel para suplir a William sin que esto se note".

- Posible inversión grupo chileno: "Si me van a pagar diez o 15 veces más, por mi parte no hay ningún tipo de problemas", bromea Joaquín. "Creo que este club está muy bien estructurado y eso depende de otras personas. Yo pienso lo que siempre se ha dicho, que el Betis debe ser de los béticos. Cuando eso no sea así, habrá problemas. Es un poquito especial".