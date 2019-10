En el Betis no tienen noticias del grupo inversor chileno

Haro y Catalán no tienen constancia de que un grupo inversor chileno quiera entrar en el Betis.

UESyndication

El Confidencial aseguraba a comienzos de esta semana que ya se habrían mantenido algunas reuniones con los grupos de oposición al actual consejo de administración del Real Betis, por parte de un grupo inversor chileno, con la intención de invertir unos 200 millones de euros para hacerse con cerca del 40% de las acciones del club.

Se trataría de un porcentaje que les permitiría hacerse con el control efectivo del la entidad, pues Haro y Catalán, con el respaldo de otros como Ramón Alarcón, el grupo que lidera Miguel Espina o el capitán Joaquín Sánchez, manejan en la actualidad poco menos del 30%.

"Si me van a pagar diez o 15 veces más, por mi parte no hay ningún tipo de problemas", bromeaba este miércoles el capitán del Betis y accionista Joaquín Sánchez, quien posteriormente reconocía que no tenía ninguna noticia al respecto del presunto grupo inversor.

Tampoco las tienen ni los directivos heliopolitanos ni en la oposición. Igual aparece algún día de estos, pero de momento no hay nada de nada.