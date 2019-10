"¿Fabián al Madrid? La puerta está abierta"; el Betis, muy atento

La cotización del exbético Fabián Ruiz no deja de crecer a sus 23 años, después de haberse asentado en las filas del Nápoles, de haberse coronado campeón de Europa con la sub 21 de España el pasado verano y de ser hoy día flamante internacional absoluto con la Roja. Es decir, todo un diamante ya pulido que tanto el Real Madrid como el Barcelona quieren engarzar en sus plantillas, para beneficio del Betis.

El FC Barcelona lleva ya tiempo detrás suya. Esta misma campaña, el secretario técnico azulgrana, Eric Abidal, lo ha seguido en directo en la Serie A ante el Lecce. Pero al conjunto culé le ha salido un fuerte competidor, un Real Madrid que a tenor de las palabras de De Laurentiis, presidente del Nápoles, estaría en mejor sintonía para cerrar el fichaje con el conjunto napolitano.



El máximo mandatario italiano ha atendido a los medios de comunicación este miércoles y, al ser cuestionado sobre el ex del Betis, no ha dudado en abrirle la puerta y dar su traspaso por próximo. "¿Fabián y el Real Madrid? La puerta nunca debéis cerrarla, nuestra puerta siempre está abierta. No hay que coger cariño a los jugadores, yo lo hice con Koulibaly y no lo vendí ni por 105 millones, pero llegará el momento en el que debamos venderlo", explicó.

Las intenciones de De Laurentiis con Fabián son evidentes, de hecho el italiano no las ha pretendido ocultar en ningún momento: "Siempre ha sido un jugador top. Si pago 30 millones por él a pesar de ser desconocido, es porque tras 15 años en el fútbol algo entiendo".

La intención del conjunto napolitano, por tanto, no es baladí para los intereses económicos del Betis, que ingresaría el 4,5% del traspaso del centrocampista en base al mecanismo de solidaridad, y eso, barajándose las cifras que se manejan, supondría un ingreso importante.

Fabián llegó a la cantera bética con ocho años y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendrá un 4,5% (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-. El 0,5% restante se lo quedaría el propio Nápoles, pues esta normativa abarca hasta los 23 años y el último de ellos el jugador ya vistió la camiseta 'azzurra'.

El exjugador del Betis, por su parte, ya ha rechazado el primer ofrecimiento de renovación, al cual iría ligado una cláusula de 100 millones de euros. Fabián, según informa 'La Gazzetta dello Sport', no piensa aceptar una cláusula tan alta. Cabe recordar, también, que el City es otro de los clubes que ha preguntado por el ex del Betis recientemente.