"Pensé que Musonda sería de los cinco mejores del mundo"

Charly Musonda Jr fue una de las grandes promesas del fútbol belga y europeo en sus inicios como profesional. Puede que el talento más grande que había surgido tras Eden Hazard. Su buena temporada en el Anderlecht belga le llevó a ser fichado por uno de los grandes de Europa, el Chelsea. Desde ahí, su carrera no ha llegado a donde todo el mundo esperaba.

El jugador belga ha ido de cesión en cesión pasando por clubes como el Real Betis, donde dejó buenos partido. Musonda ha pasado también por el Celtic de Glasgow y ahora se encuentra en el Vitesse, en Escocia no cuajó y sólo disputó cuatro partidos. Ahora en Holanda ha participado en cuatro encuentros antes de ser lesionado de la rodilla. El mediapunta no llega a diez partidos jugados en los últimos 3 años de su carrera y ahora no tiene fecha limite para su recuperación.

Operado de la rodilla, Musonda ha compartido con sus seguidores en redes sociales un mensaje de confianza "Estoy listo para seguir luchando". Es su cuarta lesión de rodilla desde que despuntará en Bélgica. Aún así, todavía hay personas que creen en él. Su exentrenador del Anderlecht, Yannick Ferrera "Todavía creo que puede llegar a la cumbre mundial" dijo a The Athletic. "Incluso si cuando tenga 27 años y todavía no haya trunfado, todavía creeré en él, y no lo digo de muchos jugadores", dijo el nuevo entrenador de Al Fateh.

"Cuando tenía 15 años, pensé que sería uno de los cinco mejores jugadores del mundo", dijo Ferrera. "Si fuera entrenador en el Real Madrid, lo habría fichado de inmediato".

Como sea, la mala suerte parece continuar junto Charly Musonda Junior. El jugador de 22 años vuelve a ser apartado por nuevas lesiones. El ex Anderlecht aún no sabe cuándo puede caminar nuevamente por el césped.