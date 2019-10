El reto de Rubi también está en su banquillo

Si hay algún aspecto sobresaliente en el Betis de Rubi es su capacidad de reacción. El conjunto verdiblanco ha comenzado perdiendo en sus cinco encuentros como local y en dos de ellos vio cómo se quedaba además con un hombre menos a las primeras de cambio, pero eso no fue un obstáculo para poder rebelarse.

Los pupilos del técnico catalán tuvieron arrestos para darle la vuelta al marcador en dos de esos partidos, ante Leganés y Levante, y salvaron al menos un punto frente a Getafe y Eibar, cayendo tan sólo en la jornada inaugural contra el Valladolid; aunque llegaron a empatar momentáneamente a uno y sólo sucumbieron en el último suspiro, después de haberse quedado sin Joel Robles, que vio la roja directa, a los 8 minutos de juego.

Ahora, el gran reto de Rubi es que esa capacidad de reacción llegue también desde el banquillo. No cabe duda de que algunos de sus cambios han alentado ese ímpetu para tocar a rebato cuando todo parece perdido. Pero no es menos cierto que cuantitativamente, los relevos introducidos apenas han aportado en un aspecto fundamental: el gol.

El Betis, no obstante, es el tercer equipo de LaLiga que tiene el menor porcentaje de tantos con la firma de aquellos jugadores que comenzaron suplentes. En concreto, de sus once dianas en el campeonato, sólo una fue conseguida por un reserva, lo que supone apenas un 9% del total, cifra sólo empeorada por Mallorca y Eibar, cuyos suplentes aún no han visto portería, y muy alejada, por ejemplo, de un Atlético de Madrid que lidera este particular ranking con un 42,8%.

El autor de este único tanto desde el banquillo ha sido, cómo no, Loren Morón, 'Pichichi' de LaLiga junto a Gerard Moreno y Karim Benzema. El marbellí vio portería en el primer partido ante el Valladolid tras sustituir al lesionado Borja Iglesias, lo que le impulsó a una titularidad que ha aprovechado con creces. No en vano, ha anotado cinco goles más, otro inservible a la postre ante el Barcelona y otros cuatro que sí han rentado puntos: el momentáneo 1-1 con el Leganés, doblete para remontar frente al Levante y el gol del empate contra el Eibar.

El resto de goleadores béticos son Fekir, que suma dos tantos, ante Barça y Leganés; Joaquín, que hizo de penalti el 1-1 frente al Getafe; Borja Iglesias, quien redondeó la remontada contra el Levante (3-1); y Emerson, cuya momentánea igualada en Villarreal sirvió a la postre de poco. Todos ellos marcaron siendo titulares en dichos partidos.

Ahora, aunque el gran objetivo de Rubi será frenar la sangría defensiva para dejar de ser el equipo más goleado del campeonato, con 16 tantos recibidos, otro de los retos es que la capacidad de reacción demostrada por el equipo se traduzca en una mayor aportación anotadora desde el banquillo. Un aspecto a tener en cuenta para no cargar de responsabilidad a los pilares que sí tienen un sitio asegurado en el once.