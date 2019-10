Rubi, sobre el relevo de Carvalho, la urgencia de volver a ganar o la defensa de tres

El Betis regresa a la competición doméstica tras el parón de selecciones presto a enderezar el rumbo. Tras sumar un punto de los últimos seis y seis en los cinco duelos precedentes, el conjunto verdiblanco, a dos del descenso, no tiene margen de error ante la Real Sociedad.

Sobre el próximo encuentro liguero, el rompecabezas en el mediocentro tras la operación de William Carvalho y demás cuestiones, atendió Rubi, técnico bético, en la rueda de prensa previa al duelo que afronta el domingo en San Sebastián, haciendo primero un repaso a la enfermería tras el regreso de los internacionales de sus compromisos: "Bajas seguras son Juanmi, Kaptoum y Carvalho, con una operación que le tendrá de baja un periodo medio. El resto, todos aptos. A los internaciones los he visto bien. Diego (Lainez), más tema descanso pero está en plenas condiciones".

Rubi, tras los últimos malos resultados, afronta una cita complicada ante la Real Sociedad, aunque el catalán se lo toma con naturalidad. "Normal. Fuerte, con ganas de trabajar, sabiendo que no hemos empezado como me hubiera gustado. Trabajando en lo que creo que puedo mejorar. Situaciones normal en el fútbol", declaró, descartando que afronte la cita con la presión de pensar que pudiera ser un ultimátum: "No lo pienso, ni me preocupa. Creo que hay que hacer un análisis más grande de todo, no simplemente si se ha hecho 9 puntos... Nos penalizan muchos las dos primeras derrotas, sólo hemos perdido uno. Nos cuesta, es verdad. No me preocupo ni un minuto. Todas son finales y el entrenador siempre está expuesto".

Una vez afrontado una parte del calendario con rivales de los llamados modestos, ahora es el momento de conjuntos de la zona media-alta de la tabla, como la Real Sociedad. "La dificultad es muy grande, son equipos con historia. No quiere decir que se vaya a ganar partidos con los grandes, pero sí parece que el equipo se siente más cómodo según qué equipo. Sufre demasiado cuando no disfruta con la pelota. A veces el plan no sale perfecto, no te puedes obsesionar el rato que no lo estás pasando bien. Va ligado al tipo de rivales, con los que hacen otro tipo de juego", consideró, reiterando que mantiene la calma, pese a los encuentros mantenidos en este parón con la cúpula directiva y deportiva: "De verdad que me sorprendéis. Hay reuniones con el club todas las semanas. Analizando día a día, medio plazo... Estoy tranquilo, con la confianza que me transmite todo el mundo sabiendo que el entrenador tiene un examen cada semana".

La calma de Rubi contrasta con el nerviosismo del beticismo, que ve que su equipo no arranca. Sin embargo, el técnico bético no se altera, descartando que afronte el encuentro ante la Real Sociedad como una final: "Lo perciba más o menos, está claro que no hemos arrancado como me hubiera gustado, pero no me obsesiona. También se me acerca gente dando ánimos, hay gente que no estará contenta, como nosotros, pero me influye poco. De verdad. Cuando juega el Betis, siempre es importante. Si vienes de dos partidos sin ganar, más. Me gustaría sacar un partido porque sé que los jugadores están muy metidos. Sí quiero ganar para dar sentido a las horas que estamos dedicando".

Rubi, nacido en la localidad barcelonesa de Vilasar de Mar, obvió referirse a los incidente en Cataluña, sí mostrándose muiy crítico con el posible cambio de la fecha de 'Clásico': "No hablo de la buena imagen del fútbol español porque la tiene. Pero la realidad es que esa decisión de suspender afecta a equipos como Leganés, Levante, Betis y Valladolid. Nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos esa semana. Para mí eso hace un daño terrible. Ya es difícil igualar con esos equipos potentes como para que vengan descansados. Me ha fastidiado mucho".

Por otro lado, las bajas en el mediocentro ha sido foco de debate en el entorno bético, aspecto al que se refirió Rubi. "Tenemos mediocentros y hay uno ahora que se ha lesionado. También digo que si coges del tercer presupuesto para abajo, todos dirían que hay dos o tres piezas que cambiarían, que intentarían reforzar. Empiezas pensando que vamos bien, le pasa a todos. No quita para que busquemos soluciones".

En cuanto a la defensa de tres, no descartó que pueda emplearla, pero más como recurso puntual que como sistema habitual. "Hablar de otros años no me gusta. El año pasado al final el equipo también encajó goles. Ganaron y se perdieron partidos. Si vamos a jugar algún día con defensa de tres porque dependa de ese partido o una serie de partidos al poder salir beneficiados, pero analizo los partidos que hemos jugado y pienso que hemos estado mal con balón en algunos. Estoy intentando buscar soluciones sin cambiar el trabajo que llevamos hecho. No es la gran decisión, sino la de poner más jugador de talento o menos".

Respecto a la pregunta del millón, el sustituto de Carvalho, dejó alguna pista. "Lo tengo claor. Hemos trabajado y entrenado, pero no me voy a volver loco en esa posición. Tenemos jugadores que han jugado toda la vida ahí y pueden tener su oportunidad (refiriéndose, quizá, a Javi García) y la tienen que aprovechar. Pero luego hay que acompañar eso, con más o menos talento. Si pones menos, podemos hacer un partido como Pamplona. Portería a cero, pero no real porque pudimos encajar" explicó el preparador catalán de cara a la visita a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, un conjunto del que se deshizo en elogios: "Espero un partido atractivo. A día de hoy es el equipo que más me ha gustado. No quiere decir que salgamos con miedo. Está haciendo un fútbol bueno, combinan, me gusta muchísimo. Están en esos equipos que tienen jugadores con talento y sufren en consistencia, pero en tramos lo están consiguiendo. Al final es el hambre. Se quedó en la última jornada fuera de Europa y se le ve que tiene ganas".