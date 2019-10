El Betis Féminas, víctima de un mal inicio en Lezama (2-1)

El nuevo proyecto del Real Betis Féminas no termina de arrancar a pesar de que en los últimos partidos habían mejorado las sensaciones. Esta mañana volvió a caer, en esta ocasión en Lezama ante un Athletic de Bilbao que aprovechó la discreta primera parte de los heliopolitanas y un comienzo muy favorable. Y es que las pupilas de Antonio Contreras iniciaron el partido dormidas y recibieron un mazazo a los dos minutos del choque con un tanto de Azkona tras un error defensivo del equipo.

El equipo acusó el golpe y dio paso a una prolongada fase de dominio de los vizcaínas, que controlaron sin problemas al rival pero sin tampoco generar demasiadas ocasiones. Hacía falta una reacción urgente de las béticas y llegó en un arranque de la segunda mitad que afrontaron más concentradas e impetuosas. Por momentos superó al poderoso conjunto vasco y dispuso de ocasiones para empatar, como la que malogró la meta Ainhoa a remate de Priscila. Sin embargo, lejos de encontrar premio a esta rebelión, el Betis recibió el segundo al decretar la árbitra penalti por manos de Marta Cazalla en el minuto 55. Garazi no desaprovechó la oportunidad y le puso el partido más cuesta a arriba al Betis.

No obstante, las heliopolitanas no se rindieron y buscaron entrar de nuevo en el partido. Antonio Contreras dio entrada a Bea Parra y a Szymanowski y el equipo lo intentó hasta el punto de que no tardó en acortar distancias gracias a un tanto en propia meta de Garazi tras un saque de esquina.

Con 25 minutos por delante, el Betis se volcó sobre la portería de un Athletic replegado que se había visto forzado a hacer cambios obligados. Fedorova tuvo la más claras para su equipo, pero Ainhoa logró repeler su disparo desde dentro del área. Apretó hasta el pitido final, lo que no le sirvió para regresar a casa con al menos un punto en su casillero. Tendrá que esperar al próximo choque contra el Rayo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ficha técnica:

Athletic Club: Ainhoa, Moraza, Garazi, Gimbert, Eunate, Damaris, Oroz, Unzué (Sierra 81'), Jone Ibáñez (María Díaz 62'), Nekane (Valdezate 52') y Azkona (Amaiur 87').

Real Betis Féminas: Dolan, Nuria (Fedorova 79'), Paula Perea, Marta Cazalla, Van Dongen, Laura González (Szymanowski 59'), Irene Guerrero, Rosa Márquez, Abam (Bea Parra 64'), Priscila y Piemonte.

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (Comité Gallego). Amonestó a la jugadora del Athletic Garazi y a las del Real Betis Féminas Laura González y Piemonte.

Goles: 1-0 (2') Azkona; 2-0 (56') Garazi; 2-1 (65') Garazi, en propia meta.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Primera Iberdrola disputado en Lezama.