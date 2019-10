Emre Can, tasado en 40 kilos por la Juve

El futbolista alemán de ascendencia turca Emre Can, relacionado con el Betis en las últimas semanas y en la rampa de salida de la Juventus, habría sido tasado en 40 millones de euros por el equipo italiano, según informa 'Sky Sports'. Fuera de los planes del técnico juventino Maurizio Sarri, apenas ha contado con minutos en la Serie A transalpina, por lo que ha venido sonando para varios clubes como el Manchester United o el propio Betis.

El club de Heliópolis, conocedor de la situación, ya solicitó fechas atrás a la Juventus la cesión con opción de compra del centrocampista, de 25 años. No obstante, entonces Can prefirió quedarse en la Juve a pesar de saber que contaba poco en los planes del entrenador. "Me llamó el entrenador y me dijo en menos de un minuto que no estaba en la plantilla. Estoy sorprendido y enfadado", explicó poco después el jugador al conocer la decisión del técnico.

Antes del cierre del mercado estival y entre la espada y la pared en lo que al límite salarial de LaLiga se refería, los rectores verdiblancos disponían de un presupuesto muy apretado para encontrar un mirlo blanco en el tramo final de la 'ventana', contando aproximadamente con unos cinco millones de euros (al poder pedir una ligera ampliación excepcional) con la que buscar una cesión con opción de compra. Lemina, Ascacíbar o Santi Comesaña fueron otros de los tanteados sobre la bocina en aquel momento.

La vía de Can adquiere ahora una perspectiva diferente con la tasación juventina en 40 kilos. Sin embargo, la situación del jugador, prácticamente en el ostracismo, servirá de impulso, ya que está deseando encontrar acomodo en otro club en el que pueda disfrutar de minutos. Sus días en la Juventus están contados.