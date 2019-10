"Fastidiados" por el Clásico

El técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó que les "fastidia muchísimo" el aplazamiento del Barcelona-Real Madrid, que se jugará probablemente el 18 de diciembre por la situación en Cataluña, porque da más descanso a ambos en una semana de tres partidos en la que su equipo visitará el Bernabéu.

"La realidad es que esa decisión afecta de forma muy importante a cuatro equipos: Leganés, Valladolid, Levante y Betis, porque nuestros rivales, con el potencial que ya tienen, van a jugar un partido menos en una semana de tres", arguyó el de Vilasar de Mar, ya que el Real Madrid recibirá al Betis el 2 de noviembre.

El entrenador verdiblanco incidió en rueda de prensa en que ese hecho les hace "un daño terrible", como a los otros tres equipos en su misma situación, pues "ya es difícil igualar con esos equipos con tanto potencial como para que vengan más descansados". Preguntado por si el aplazamiento del Clásico perjudica a la imagen del fútbol español, Rubi resaltó que éste tiene ya "muy buena imagen", con "equipos que ganan Champions, Europa Leagues y que juegan Supercopas", y añadió que, por ello, "lo que de verdad" le ha "fastidiado" es que "van a tener un partido más de descanso" en la citada semana.

Además, obvió expresar su opinión sobre la situación que se vive en Cataluña, su tierra, pues el entrenador del Maresme puntualizó que no quiere "hablar de política", que ni le "apetece" ni él es "nadie para dar opiniones" al respecto. "Como ciudadano, exijo soluciones para que podamos disfrutar de la vida. Que haya hermandad. Todo lo que sean cosas que no son bonitas de ver, sea en Barcelona o en cualquier otro sitio, siempre me entristece", zanjó el técnico bético en la comparecencia, previa a la visita a tierras donostiarras.