El Betis empieza la semana con más malas noticias

El Betis ha regresado al trabajo en la mañana de este lunes, un día de caras largas tras la derrota sufrida el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad (3-1), que provoca que el equipo verdiblanco ocupe puestos de descenso al término de la jornada 9. La semana, además, ha comenzado con más malas noticias para Rubi y los suyos, que se han ejercitado pendientes del estado físico de dos piezas esenciales como son Loren Morón y Álex Moreno.

El delantero marbellí, que en San Sebastián anotó su séptimo tanto y es en solitario el Pichichi de LaLiga, no se ha podido entrenar en la sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por culpa de una contusión que no evitó que el canterano pudiese acabar el partido ante la Real. No fue ese el caso del carrilero izquierdo catalán, quien notó un pinchazo que le obligó a echarse al césped y a pedir el cambio. El ex del Rayo dejó su puesto a Alfonso Pedraza en el minuto 52' y se retiró con gestos de dolor.

Según las primeras exploraciones en la zona afecta que han realizado los médicos del Betis, Álex Moreno sufre una contusión directa en el sóleo de su pierna izquierda y está pendiente de evolución en las próximas 48 horas para ver si se queda en un mal menor o si las molestias persisten y ponen en riesgo su participación en el encuentro del próximo domingo (14:00 horas) ante el Granada en el estadio Los Cármenes.

Tampoco ha podido ejercitarse, un día más, Juanmi Jiménez, que no pudo entrar en la lista para medirse a su exequipo y que lleva de baja desde finales de septiembre por culpa de una talalgia. La nota positiva la ha puesto Wilfrid Kaptoum, que se ejercitó como uno más después de varias semanas fuera de combate por una lesión en el recto anterior. También ha trabajado con aparente normalidad Sidnei Rechel, quien pese a tener el alta médica desde hace tres semanas no fue citado para los duelos ante Eibar y Real Sociedad.

Por su parte, el resto del plantel verdiblanco se ejercitó sobre el verde de las instalaciones de la avenida de Italia, a excepción de los que jugaron los 90 minutos ante la Real Sociedad -con la mencionada salvedad de Loren-, que tras realizar unos minutos de carrera, se marcharon al gimnasio para hacer trabajo de recuperación y de descarga. A ese grupo se unió el central del Betis Deportivo Edgar, un habitual en el día a día con el primer equipo que completó también el encuentro del filial verdiblanco en Conil de la Frontera (1-1).

Borja Iglesias y Sergio Canales, los otros dos cambios que realizó Rubi en tierras donostiarras y que disputaron 66 minutos cada uno antes de ser sustituidos por Andrés Guardado y Cristian Tello, se ejercitaron con los suplentes o con los que no tuvieron minutos en la dolorosa derrota de un equipo que irá el próximo fin de semana a Granada muy necesitado de un triunfo que le saque del pozo.