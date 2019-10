Juanito: "En la planta noble no se cree en Rubi y se le mantiene por cuestiones económicas"

Juanito, que fue central y capitán del Betis, ha opinado sobre la situación de Rubi en el Betis. El técnico está en la cuerda floja y en opinión del exjugador internacional a Rubi ya sólo le mantiene en el cargo su contrato. "En la planta noble del Betis ya no cree nadie en Rubi. Se le mantiene por cuestiones económicas", ha afirmado con rotundidad en Canal Sur. "Yo en el mundo del fútbol lo he visto todo. Entrenadores que se dan por muertos y son capaces hasta de ganar Ligas. Ya pasó con Benítez en el Valencia, que estaba en la calle con 0-2 al descanso. Pero lo que preocupa es que desde la planta noble, los que mandan, los que dirigen, no se cree ya en el entrenador. Y si se mantiene es por una cuestión más económica que deportiva y eso no es bueno porque se crea un malestar dentr de todo lo que es el cuerpo técnico y los jugadores. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando", ha dicho.

En opinión de Juanito, la situación de Rubi genera "mal ambiente" en el vestuario porque la pérdida de confianza se traslada a la plantilla. De hecho, habría jugadores que han sugerido la vuelta de Setién.

Para Juanito, el partido de San Sebastián es sintomático por las sensaciones que transmitió el equipo. "En el partido contra la Real Sociedad hubo momentos en que el equipo parecía un cadáver. Creo que más que compromiso falta convencimiento. Todos los que firman y llevan tiempo se sienten a gusto y comprometidos, pero sí hay problema con el convencimiento de lo que propone el entrenador, que a muchos jugadores no les convence. Se nota con cierta parsimonia que se ve muchas veces en los partidos y, sobre todo, porque el Betis cuando no tiene el balón sufre demasiado. Las comparaciones siempre son odiosas, pero el Betis venía de una época en la que los jugadores sí disfrutaban. Aunque no se lograban resultados deseados, sobre todo en el último tramo, los jugadores creían en lo que se proponía y había un patrón de juego. En este sentido, la mayoría de los jugadores están ahora muy perdidos y no se sienten cómodos".", ha indicado.

Y es que en opinión del ahora entrenador "a los jugadores les falta convicción, están algo perdidos en el campo". "Hablamos del mal estado del Betis en general y en particular del poco rendimiento que Rubi le está sacando al equipo. El físico depende mucho del estado mental y, sobre todo, de que estos años anteriores tenías el mando del partido, no corrías detrás dela pelota y los jugadores no se cansan de igual manera. Haces un trabajo más feliz. Ante la Real, en cambio, el equipo parecía un pequeño cadáver sobre el campo porque la presión que ejercen eran como sombras, no era verdadera. No daba impresión de empatar el partido y aún así pudo hacerlo porque creó dos o tres ocasiones claras. Hay calidad individual en ataque, pero no juego colectivo", ha añadido.

En cualquier caso, Juanito no da por cerrada del todo la etapa de Rubi: "Aún así una victoria en Granada y luego coger una racha todo puede cambiar. Y ese cambio puede hacer que lo que dijo Rubi de alcanzar más de 50 puntos sea una realidad porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Pero es difícil que eso pueda paar viendo al Betis a lo que juega, porque no sabemos a lo que juega. Ahora mismo el Betis es un equipo que no tiene un patrón de juego".

También habló de posibles sustitutos: "El mercado a veces se tiene que adaptar a lo que los equipos pueden alcanzar. Hay entrenadores que están libres, pero que a lo mejor tienen un caché muy elevado. y dentro de lo que se puede permitir el Betis siempre suenan menos nombres. Después nadie sabe si se aprieta o no. Por Rubi hubo que pagar por él. Al final, ir por un entrenador te puede obligar a firmarlo tres años. Si firmas a un entrenador y has ido por él te va a exigir un contrato largo. En ese sentido, si yo fuera dirigente lo firmaba un año, porque al fin y al cabo se va a ir cuando quiera y después cuando lo quieres echar hay un problema en cuanto a lo económico. Ya lo estamos viendo ahora en el Betis".

Juanito no quiso dar consejos al entrenador del Betis, pero sí que considera que regresar a la zaga de tres centrales podría ser una solución: "Rubi es el máximo responsable en la toma de decisiones deportivas y no me atrevería a decirle ni a aconsejarle lo que tiene que hacer. Yo siempre he hablado de la posibilidad, según el diseño que tiene de la plantilla que tiene, de que para mí es un equipo que debe jugar con tres centrales y dos carrileros porque los laterales son más ofensivos que defensivos. A los centrales también hemos visto que no mejoró hasta que Setién, que fue muy cabezón y no quería cambiar, se vio obligado a jugar con tres centrales con la llegada de Barta. Eso fue lo que generó el cambio y se empezó a no encajar goles y de que no le crearan muchas ocasiones".

El Betis está en posición de descenso, que es una de las condiciones que permitiría abaratar el despido de Rubi, quien sigue trabajando para encontrar soluciones.

En principio, el técnico seguirá teniendo margen para sentarse en el banquillo ante el Granada, un equipo complicado que en casa está especialmente fuerte.