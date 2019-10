Las variantes que maneja el Betis para Granada

Rubi se juega el puesto en los próximos partidos y el técnico prepara cambios con los que encontrar una reacción de su equipo. El preparador verdiblanco ha ido probando cosas durante la temporada y en los últimos partidos está jugando con dos delanteros aprovechando el buen momento de Loren e intentando sacarle el máximo partido a Borja Iglesias.

Para el duelo en Granada, lo primero que tiene que evaluar el técnico es el estado físico de Álex Moreno, que acabó tocado. Pedraza sería la alternativa si el ex del Rayo no llega.

En el lateral derecho, Emerson regresaría en detrimento de Barragán, pese a que el carrilero dio una buena asistencia a Loren en el choque contra la Real Sociedad.

Con estos laterales tan ofensivos, Rubi estudia la posibilidad de jugar con tres centrales para protegerse en defensa y detener la sangría de tantos encajados. El ex del Espanyol no es muy amigo de esta formación, pero la necesidad le obliga a tomar decisiones.

En este caso, tendría que sacrificar un hombre de ataque y prescindir bien de Joaquín, que tiene menos cabida en un once sin extremos -aunque está en un buen momento-, o bien de alguien del tridente que forman Fekir, Borja y Loren.

La otra gran decisión que tiene que tomar está en el centro del campo. La primera prueba con Javi García no salió bien y el murciano podría dejar su sitio en el once a Bartra, en el caso de que Rubi decida adelantar al ex del Dortmund, Ismael o Guardado, que fue suplente la última jornada.