Guardiola manda un ojeador para seguir a Fabián

Aurelio De Laurentiis se frota las manos con un Fabián Ruiz (23), que, ya también titular en la selección española, está llamando la atención de todos los grandes clubes de Europa y a quien el SSC Napoli trata de renovar, sin cerrar la puerta a una gran venta el próximo verano de la que también se vería favorecido el Real Betis, por el mecanismo de solidaridad.



Si recientemente los medios españoles le han vinculado tanto con el Real Madrid como con un FC Barcelona que ya le quiso para el B cuando jugaba de verdiblanco, en Italia alertaron la semana pasada de que Pep Guardiola quiere echarle el guante y llevárselo al Manchester City, para que actúe unos pasos por delante de Rodri.



Y esta última vía está ganando peso, ya que, según informa este miércoles The Guardian, el técnico catalán ha mandado un ojeador a Salzburgo para que espíe en la noche de este miércoles al de Los Palacios durante el Red Bull-Nápoles de Liga de Campeones.



Fabián, cómo no, es titular en el once inicial por el que apuesta Carlo Ancelotti.