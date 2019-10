Boudebouz: "Trato de recuperar mi nivel"

Ryad Boudebouz (29) llegó lesionado al Real Betis y eso ya lastró su período de adaptación y, por extensión, su rendimiento en Heliópolis, aunque ya avanzada su primera temporada comenzó a dejar detalles de su talento.

Se esperaba que, con una pretemporada completa de por medio, el franco-argelino liderase al equipo de Quique Setíen en la segunda campaña, pero apenas tuvo oportunidades en su sistema, una suerte de 3-4-2-1, y acabó marchándose cedido a un RC Celta en problemas en enero. Allí, tampoco.

Así las cosas, Boudebouz se fue en verano, no sin que el Betis le perdiese dinero a la historia, al Saint-Étienne, club laureado que atraviesa por momentos no tan brillantes como antaño y máximo rival histórico del Olympique de Lyon. Con 'Les Verts' ha disputado hasta la fecha nueve encuentros, en los que ha aportado dos asistencias.

Con cambio de entrenador en su banquillo, el Saint-Étienne doblegó por 0-1 en la última jornada de la Ligue 1 y a Boudebouz le preguntaron en la zona mixta si su rendimiento, hasta ahora irregular, va a mejorar con la llegada de Claude Puel: "Mi objetivo es recuperar mi nivel. Sé que tengo que trabajar, porque se espera lo mejor de mí aquí. Quiero florecer".

Sobre Puel, quien para este jueves le ha dejado fuera de su once titular en la Europa League, dijo que su llegada le hace "mucho bien". "Me ha dado mucha confianza y hemos trabajado cada día para que sea lo más efectivo posible", terminó el ex del Betis.