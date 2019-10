Carlos Fernández: "No por ser el Betis tengo más ganas de marcar"

El Betis visitará este domingo a la gran revelación de este arranque liguero, un Granada que podría ponerse líder si vence al equipo verdiblanco, un conjunto que ha sido siempre el eterno rival deportivo de Carlos Fernández. El canterano sevillista, cedido esta temporada en el cuadro nazarí, atiende la llamada de ESTADIO Deportivo para hablar de este choque, en el que le encantaría marcar su tercer gol de la temporada; pero por puro afán competitivo, no porque jugar contra el Betis le motive más que el resto de rivales.

- ¿Cómo se está adaptando a su nueva ciudad? ¿Qué le está aportando esta nueva experiencia?

- Bien, la verdad es que la adaptación ha sido bastante fácil, es verdad que la gente que forma el Granada, tanto compañeros como cuerpo técnico y dirección deportiva, me han facilitado mucho la adaptación y estoy muy contento. Creo que la decisión de venir fue la correcta y la mejor que podía tomar para seguir creciendo y para seguir mejorando.

- Actualmente lleva dos goles en Liga y cada vez está contando más para Diego Martínez. ¿Cuál es su objetivo o reto personal para este curso?

- El mayor reto para mí sería poder dar el máximo nivel para poder ayudar a mi equipo. A partir de ahí no me planteo ningún número de goles. Intento dar el máximo cada domingo y mejorar el presente, porque creo que ésa es la clave para crecer y para aspirar a todo.

- Hay un detalle que ocurrió la jornada pasada y que llamó mucho la atención. Tuvo la mala suerte de errar una ocasión de gol muy clara, pero la afición del Granada coreó su nombre. ¿Qué le pareció este gesto?

- Me han sorprendido mucho para bien. Sólo conocía a esta afición de haber jugado alguna vez contra el Granada, pero al poder vivirlo en primera persona, la verdad, me ha sorprendido mucho. No sólo por el detalle de aquel fallo, sino por cómo han estado con nosotros desde el primer partido que tuvimos en casa contra el Sevilla. Son una pieza fundamental de todo lo que consigamos y es bueno que se sientan identificados con lo que ven en el campo.

- A nivel de equipo, están a un nivel excepcional. Son líderes de 'la otra liga' por delante de equipos como el Atlético de Madrid o el Valencia. ¿Dónde está el techo de este Granada?

- Sinceramente, desde dentro no nos hemos parado a mirar la clasificación. No miramos si somos primeros de 'la otra liga', como dices. Simplemente nos preocupa el día a día, cada uno de los partidos. Ahora toca el Betis este domingo. Es un rival muy complicado y a partir de ahí, eso es lo que te va a dar la mejora y el crecimiento.

- Tengo que preguntarle por un compañero suyo. ¿Qué se siente al compartir puesto con un histórico de nuestra Liga como es Roberto Soldado?

- Roberto es un grandísimo jugador al que ya todo el mundo conoce y como persona es maravilloso, un tipo muy humilde. A mí me ayuda y me aporta muchas cosas. Es un jugador con mucha experiencia de la que aprender y para mí es un orgullo poder compartir un año entero con un futbolista de su talla.

- Centrándonos en el partido ante Betis... ¿qué le parece el arranque de temporada de los verdiblancos? Llegan con muchas dudas y muy necesitados.

- Es cierto que quizás no han empezado todo lo bien que ellos querían, pero cuando hablas de un equipo con tanta calidad y tantos buenos jugadores no importa el pasado. Es un partido superdifícil, tienen un grandísimo nivel y seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles.

- De ganarle al Betis, el cuadro nazarí se instalaría en la zona alta de la clasificación. Es más, sería líder, aprovechando que Madrid y Barça no jugarán esta jornada al aplazarse el Clásico.

- No pensamos en eso como ya dije antes. Primero tenemos que centrarnos en este partido y ya luego en el próximo, que será el del Getafe. Y así, sucesivamente. Pase lo que pase, ya sea para bien o para mal, no nos puede afectar. Es lo más importante para mantener una regularidad y seguir mejorando.

- Usted ya se enfrentó al Betis en categorías inferiores, con el Sevilla, e incluso llegó a jugar unos minutos de un derbi sevillano en Primera. ¿Tiene más ganas de marcar un gol al Betis por tratarse del eterno rival?

- Yo tengo las mismas ganas de marcar que en cada partido, ya que éste no deja de ser un partido más. Es cierto que por mi pasado en el Sevilla existe una rivalidad, pero yo lo afronto como un partido más. Al final, no dejan de ser tres puntos. Creo que en lo que tengo que estar centrado es en dar lo máximo y no en volcarme emocionalmente por ser el Betis, porque eso puede hacer que juegue más precipitado y excitado, lo que creo que no sería bueno para mi equipo.

- Como colectivo, el Granada está brillando por su solidez defensiva y el buen uso de la 'pizarra' para resolver los partidos. ¿Pueden ser las jugadas de estrategia una buena baza para sorprender a este Betis?

- Cualquiera que vea la Primera división sabe que es una competición muy igualada en la que cualquier detalle marca la diferencia en los partidos. Por ejemplo, el otro día, ante Osasuna, fue un partido muy cerrado ante un rival difícil que logramos resolver gracias al balón parado (rematado con un gol de cabeza de Domingos Duarte). Siempre es bueno manejar todo tipo de recursos para tener más probabilidades de ganar los partidos. Nosotros lo hacemos así, trabajamos todos los aspectos posibles porque lo necesitamos. No podemos darnos el lujo de dejar nada al azar.

- Hay otro compañero suyo que está dando mucho que hablar. De hecho, hay rumores de que interesa al Betis y al Sevilla. Se trata de Antonio Puertas. ¿Cree que está preparado para dar un salto y jugar en equipo con más exigencia?

- A mí me ha sorprendido mucho. Está a un nivel altísimo y con mucha confianza. Antonio es un jugador que ha trabajado mucho para llegar donde está ahora y por supuesto que le veo nivel suficiente para cualquier equipo. Él está muy feliz en Granada y lleva mucho tiempo aquí. Sé que ha trabajado mucho y, por lo tanto, todo lo bueno que le pase, ya sea en el Granada o fuera de aquí, me alegrará.