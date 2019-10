Rubi: "Hay que cambiar cosas para mejorar"

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, compareció este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar la previa del encuentro de este domingo en Los Cármenes, ante el Granada. Una rueda de prensa en la que admitió que va a "intentar hacer alguna cosa nueva".

"La responsabilidad es totalmente mía. Aposté por el talento, yo creía que era muy importante que el Betis avanzara en el marcador. El plan no salió bien. El responsable de la semana pasada es el cuerpo técnico. Ahora no toca eso. A ver si conseguimos sacar un partido", puntualizó Rubi, quien reveló que se había reunido con los capitanes para tratar de darle la vuelta a la situación.

"A veces hay jugadores a los que les cuesta cambiar más ese chip, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Lo que quieren es ganar partidos. Hay que cambiar cosas para mejorar, el fútbol evoluciona muchísimo. No te puedes estancar en una idea", apuntó.

"No me esperaba que costaría tanto. Ha habido momentos que parecía que sí. Hemos tenido un partido muy malo el domingo pasado contra un equipo que está en su mejor momento. Es un error mío, un fallo, una cosa de análisis", afirmó.

"Esperaba que todo iría más rápido, pero no tengo dudas de que lo voy a conseguir. El club me ha demostrado un apoyo bestial. Hay cosas que hemos de mejorar, y obviamente las exigen. Yo la llamaría la semana de la unidad", añadió sobre la adaptación del plantel a su estilo, no sin entrar a valorar también las virtudes del próximo rival liguero.

"El Granada ha sido capaz de ganar a equipos que han ganado la Liga incluso. Es un Granada rocoso, que aprovecha el balón parado, con velocidad en los extremos y con un momento de confianza muy alta. Tenemos que demostrar que somos mejores que ellos y ganar el partido", concluyó.