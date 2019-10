El ex del Betis que triunfa en Estados Unidos como entrenador

El Houston Dynamo, club estadounidense que compite en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y disputa sus partidos como local en el estadio BBVA Compass, anunció este viernes la contratación del exbético Tab Ramos como entrenador.

"Estoy emocionado de unirme al Houston Dynamo. Espero con ansias el desafío de liderar este grupo de jugadores", dijo Tab Ramos en declaraciones facilitadas por la entidad de Texas.

"Este es un club que ha ganado en su ADN, un club con una visión de futuro centrada en el desarrollo y una mentalidad de equipo primero. Houston es una ciudad que tiene un tremendo potencial sin explotar como mercado de fútbol, ??tanto dentro como fuera el campo. Ésta es una oportunidad fantástica, y no puedo esperar para comenzar", siguió argumentando.

Tab Ramos es un ícono del fútbol estadounidense, sumando 81 partidos con el equipo nacional masculino de Estados Unidos. Disputó los mundiales de 1990, 1994 y 1998. Militó en el Real Betis entre 1992 y 1995, pasando luego por el Tigres de México y terminó su carrera como jugador en el MetroStars de Nueva York, de 1996 a 2002.

El centrocampista fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol de los Estados Unidos en 2005. En los últimos años, el ex del Betis ha entrenado al equipo nacional masculino sub 20 de los Estados Unidos desde 2011, llevando al grupo a un éxito sin precedentes. Los Sub 20 han jugado en las últimas cuatro Copas Mundiales y han tenido tres apariciones consecutivas en cuartos de final.

El historial de Tab Ramos como entrenador de desarrollo fue atractivo para un equipo como el Dynamo, que reside en un área rica en talento juvenil. "Estoy increíblemente emocionado de que pudimos traer un entrenador con el currículum y antecedentes de Tab para liderar a nuestro equipo", dijo el propietario de la entidad, Gabriel Brener.

"Tiene un profundo conocimiento de las necesidades, deseos, metas y desafíos que enfrentan nuestros jugadores, ya que él mismo fue un jugador de élite, y tiene un profundo conocimiento de cómo desarrollar jugadores jóvenes desde su mandato con el equipo nacional sub 20", siguió argumentando.

El Dynamo no ha llegado a los 'play off' en los últimos dos años. El anterior entrenador en jefe Wilmer Cabrera fue despedido en agosto justo después de la cuarta derrota consecutiva de Houston. El Dynamo terminó esta temporada 10º en la Conferencia Oeste con 4o puntos, ocho puntos fuera de la posición final de 'play off'.