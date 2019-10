Expósito: "Mira lo que hizo Setién en el Betis..."

El nombre de Quique Setién ha 'regresado' a Heliópolis en los últimos días. Las dudas sobre Rubi tras este mal inicio han hecho que su futuro esté en el aire y que el técnico cántabro aparezca de nuevo entre las opciones para sustituirle. A su favor tiene que conoce el equipo, que se lleva muy bien con la cúpula directiva y con los capitanes, y que su estilo es por el que ha apostado el club verdiblanco. En contra está la pasada temporada y las dudas que dejó en gran parte de la afición bética, que no vería con buenos ojos su regreso.

El tinerfeño Erik Expósito, al que hizo debutar en Las Palmas, no ha dudado en ponerlo de ejemplo y ensalzar lo que le dio al Betis y lo que le puede dar a cualquier equipo. El actual delantero del Slask Wroclaw polaco, en una entrevista a Przegl?d Sportowy, le señala como "el mejor entrenador" que ha tenido. "Me hizo debutar con el primer equipo de Las Palmas cuando tenía 19 años. Fíjate Loren Morón que jugaba en Segunda B y hoy es el máximo goleador de Primera, y no era tan joven. Lo mismo con Junior Firpo o Francis en el Betis. Setién no miraba la edad, sino lo que le puede dar al equipo. Mira a Fabián Ruiz. Setién vio en él buenas posibilidades y depositó tanta confianza en él que hoy es jugador de la selección española y hace delicias en el Nápoles", señala el punta insular, quien explica por qué tiene esa relación tan buena con los que fueron sus jugadores la pasada temporada.

"Setién es muy cercano y familiar con los futbolistas. Sientes un vínculo con él. Él trabaja en ti, te explica todo con detalle, creces con él. Él hará una pausa para hablarte de todos tus errores y sugerir soluciones", asegura Expósito.