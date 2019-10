Pier: "Choca que Borja Iglesias lleve tan poco goles"

El Real Betis no ha comenzado el curso con buen pie. de hecho, la inversión realizada por la entidad, no se está reflejando en resultados y el equipo actualmente marcha decimoctavo en la clasificación en posiciones de descenso. Una situación, que cada día que pasa, va aumentando el nerviosismo entre la afición que ve como su equipo no termina de convencer una vez pasadas nueve jornadas de campeonato.Un buen conocedor de la casa, Pier Luigi Cherubino, jugó en el cuadro helipolitano entre las temporadas 1995-97 y actualmente es entrenador. Su última experiencia como técnico fue en la Primera División Femenina la temporada pasada donde entrenó al Granadilla de Tenerife. Ahora, busca un nuevo proyecto al que enrolarse. Atiende a ESTADIO Deportivo para analizar la situación del Real Betis.

El italo-español piensa lo siguiente acerca de la situación que está viviendo el Betis y en especial, la de Rubi: "Aún el equipo no se ha adaptado a las ideas del técnico o igual no utiliza un sistema acorde con la plantilla que tiene. Posee futbolistas de buen nivel", relata.

La salida de Serra Ferrer del club fue un hecho muy sonado este pasado verano. Una circunstancia que Pier no quiso dejar escapar. Un hombre que conoce bien puesto que le entrenó: "Serra es historia del Real Betis y ha ayudado exponencialmente al crecimiento de la entidad. A él personalmente le tengo mucho cariño porque ha sido, junto a Valdano, uno de los mejores entrenadores que he tenido", cuenta.

El momento por el que pasan los hombres de Rubi, ha provocado que personajes reconocidos de la entindad como Juanito llegaran a declarar que "la planta noble no cree" en el técnico catalán algo que Cherubino, considera como "normal" ahora que los resultados no son positivos. Por otra parte, afirma que tiene mucho contacto con Alexis y si lo firmaron "fue por algo".

Como delantero que fue, le sorprende que Borja Iglesias no esté teniendo suerte de cara a puerta. Algo que achaca al sistema utilizado: "Choca que lleve tan pocos goles. El problema creo que está en que Borja es un delantero de área, referencia y el sistema actual con dos puntas no le beneficia porque tiene que caer a una banda y no llega con claridad a zona de remate. En cuanto se acople al sistema o se juegue con un punta, marcará muchos goles".

Por último, se refirió a Quique Setién, del quien piensa que hizo un "buen trabajo" pero que le lastró mucho los últimos meses de la campaña anterior: "Quique consiguió que el Betis tuviera una identidad clara de juego y los equipos así, son serios. Su problema fue el último tramo de la temporada pasada, eso le hizo mucho daño. El gran hándicap de Rubi es que aún no hay encontrado una idea clara de juego", sentencia.