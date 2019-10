Feddal: "Hay que seguir trabajando, no hay que pensar en lo que falla"

Zou Feddal ha mostrado su enfado tras el encuentro por la acción del gol del Granada que, según el central marroquí, ha terminado propiciando la derrota del Betis: "La verdad es que estamos muy dolidos por como ha dio todo, el equipo ha trabajado toda la semana, se ha reflejado en el campo y una jugada desafortunada Mateu da continuidad al juego y bueno, creo que no puede dar continuidad cuando un jugador está en el suelo, pero no me voy a escusar en esa jugada, tenemos que luchar en cada partido a pesar de que es complicado".

¿Qué está fallando en el Betis?: "Según pienso yo hay que seguir trabajando, no hay que pensar en lo que falla. Hay que mejorar las cosas en las que no nos sentimos cómodos, esto es fútbol, al final el más listo se lleva los puntos, también acompaña la suerte, ahora a trabajar para ganar al Celta".

El Betis sigue en la zona baja de la tabla: "Creo que en el vestuario la gente es consciente de lo que hay y luchando se afrontan las cosas".

El partido ante el Celta: "Es un partido clave, todos son importantes pero este es clave y hay que sacar las cosas positivas y mejoraras. El Celta es un grandísimo equipo y va a ser complicado".