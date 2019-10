El Madrid comienza el regateo con el Nápoles por Fabián

Hace unos días, este periódico se hacía eco de la información desvelada por el programa de Canal Sur Radio 'El Pelotazo' acerca del principio de acuerdo alcanzado entre el Real Madrid, el Nápoles y el propio jugador para que Fabián Ruiz (23) vista de blanco a partir de la temporada 2020/2021. Una operación de la que el Betis sacará tajada, ya que, habida cuenta de que formó desde muy niño al mediocampista palaciego, se llevaría el 4,5% del montante de un hipotético traspaso fuera de la Serie A, ya que la normativa exige que haya un tránsfer internacional para activar el conocido como mecanismo de solidaridad.

Con todo, la prensa italiana no ve ni mucho menos cerrado el trato, anunciando diferencias en la conocida como fase de regateo, pues la entidad de Chamartín va a tratar de ahorrarse un buen puñado de millones de euros. Como en otras ocasiones, la clave estaría en la introducción de futbolistas para abaratar la cuantía final, con Isco a la cabeza. Así, según recoge en su última edición 'Mundo Deportivo', los directivos merengues pretenden que sus homólogos partenopeos acepten al de Arroyo de la Miel, tasado en 65 kilos, y otros 20 millones de euros por el pase de Fabián.

No parece Aurelio de Laurentiis muy partidario de dar por bueno ese trueque con pluses, especialmente después de que el Real Madrid evitara la marcha el verano pasado de James Rodríguez al San Paolo. Allí, querían un pacto similar al que había firmado el Bayern de Múnich con los blancos (un préstamo, incluso de más de una temporada, con una opción de compra alta, convertible en obligación dependiendo de determinados objetivos), pero el todavía dueño de los servicios del colombiano pidió un traspaso, nunca menor de 40 millones de euros, que llegarían a 50 con los bonus, una cantidad inasumible en agosto por el Nápoles.

Ahora, son los 'azzurri' quienes tienen la sartén por el mango por Fabián, que intentan sin suerte renovar para fijar una cláusula de rescisión de entre 120 y 150 kilos. La empresa que representa al palaciego, You First Sports, no está muy por la labor, incluso aunque el zurdo doblara de largo sus emolumentos (que pasarían a ser de 3,2 millones netos, más incentivos), por lo que, en estos momentos, De Laurentiis puede pedir lo que quiera por el ex verdiblanco. Y lo que quiere son 180 kilos. Ni uno menos.

A Carlo Ancelotti, entrenador napolitano, le gusta mucho Isco, al que conoce bien de su paso por el Real Madrid, por lo que no tendría problemas para hacerle sitio a sus órdenes. Incluso, le consideraría un buen repuesto para Fabián, si bien el dueño del club albiceleste, que ya pagó hace dos veranos 30 millones de euros al Betis por el de Los Palacios, exigiría que fueran dos operaciones diferentes.

Recapitulando, el entendimiento entre las partes puede existir, aunque simplemente para descartar a otros pretendientes, como Barcelona o Manchester City, que están siguiendo de cerca al internacional español de nuevo cuño, aunque, por lo que parece, no hay un acuerdo cerrado en lo que a las cantidades se refiere. El Real Madrid tratará de hacer una 'limpieza de armario' con la que ahorrarse un buen dinero por la nueva perla del fútbol europeo, criado en Los Bermejales.