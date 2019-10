Borja Iglesias: "No esperábamos esta situación"

Borja Iglesias no ha tenido un arranque soñado con la elástica verdiblanca. Tras un verano donde su nombre no paraba de sonar en todos los medios y era la obsesión de los aficionados de Heliópolis, el anuncio de su fichaje el día 14 de agosto puso la guinda a un equipo de ensueño para los béticos que ha terminado por transformarse en pesadilla.

Tras diez jornadas el ariete español solo ha conseguido anotar un tanto hasta el momento y el Betis se encuentra en puestos de descenso con 9 puntos. El partido ante el Celta del próximo miércoles resultará decisivo para el futuro a corto plazo de los entrenadores de ambos conjuntos. Ya que Borja ha formado parte de la cantera de los vigueses, La Voz de Galicia ha realizado una entrevista al delantero donde asegura que no esperaba estar en esta situación con los verdiblancos.

Al ser cuestionado sobre el inicio de temporada, Borja asegura que "siempre hay motivos. Hay que analizarlos y aprender de ellos para ser capaz de corregirlos y no volver a repetirlos". Los dos equipos se encuentran en una situación muy similar aunque el delantero entiende que "los datos son muy diferentes a pesar de que el resultado es el mismo".

Tras su suplencia ante el Granada, Iglesias asegura que el entrenador "hace la alineación en busca de lo mejor para el equipo". Se trata de una situación "que en los últimos años estaba viviendo poco" y cree que la solución es simple: "trabajar y apretar los dientes". En el enfrentamiento contra el Celta quiere ser titular: "Yo estoy a disposición del entrenador y respetaré la decisión que considere oportuna, tiene mucha confianza en todos los jugadores".

Difícil situación:"Es difícil para todos, pero tanto el Celta como nosotros tenemos la gran ventaja de que somos dos grandes equipos, que tenemos mucho potencial y pienso que haciendo las cosas bien no tendremos problema".

Relación con el Villamarín: "Es una situación difícil porque nadie quiere ver a su equipo así. La gente está sufriendo un escenario que a priori no esperábamos. Somos unos privilegiados llegar a nuestro campo y ver a 60.000 personas animando a su equipo, y eso no pasa en muchos sitios. Tenemos que seguir remando todos juntos".

Claves del partido: "Es importante que nosotros encontremos nuestra versión buena, que seamos protagonistas en casa sabiendo la dificultad que tiene porque el Celta tiene una gran plantilla".

Marcar al Celta: "Es una situación en donde lo necesitamos y tengo ganas de marcar en mi estadio y para el Betis. Quiero marcar el miércoles".

Equipos parejos: "Sin duda. Es cierto que a los dos nos está costando más de lo que creíamos, pero la idea de juego es parecida con jugadores creativos".

Objetivo esta temporada: "Lo primero es hacer los puntos de la salvación, pero esto nunca se sabe. El año pasado en el Espanyol pasamos una época muy mala en la que parecía que la única opción era salvarse y después nos metimos en Europa.

Cómo se encuentra: "Estoy aún en un proceso de adaptación. Llegué muy cerca de la primera jornada de liga, tuve una pequeña lesión y no fue como a mí me gustaría, pero a pesar de eso estoy creciendo, aprendiendo y viviendo una situación que hace tiempo que no vivía".

Problema individual o colectivo: "Las dos. Es una obviedad que mis registros goleadores no están siendo los mejores, pero igual de cierto es que el equipo está pasando un momento de juego que nos está costando un poquito y seguro que pronto lo arreglaremos".

Le cuesta meter gol: "En las primeras jornadas en el Espanyol tuve muchas situaciones de gol y no fui capaz de materializarlas, luego pasé un tramo de cinco partidos que hice gol con mucha facilidad y no descarto que pueda pasar ahora. Trabajo para volver a tener regularidad de cara a portería".

Más responsabilidad este año: "Son escenarios distintos y yo también soy otro jugador y otra persona y eso te hace madurar y vives las situaciones de muy distinta forma, pero es cierto que este año el Betis hizo un gran desembolso por mí y me dio muchísima confianza y yo estoy trabajando y deseando que las cosas salgan bien para devolver la confianza y el cariño que recibo".