Rubi: "Estamos todos señalados: jugadores y cuerpo técnico"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha ofrecido en la tarde de este martes una rueda de prensa previa a un partido, ante el RC Celta de Vigo, en el que se va a jugar su puesto como entrenador del Real Betis.

Con calma, como es habitual, y tratando de transmitir confianza en lo que hace, el técnico catalán ha asegurado que se siente "más respaldado que nunca por la plantilla".

- ¿Cómo afronta un partido tan importante?

- Estamos preparados para mañana. Es una batalla importante, sin duda. Nos falta un entrenamiento, pero el equipo va a salir con muy buena mentidad.

- ¿Es su última bala?

- La derrota del otro día fue muy dolorosa, pero es cierto que hemos tomado un camino para intentar darle continuidad a una serie de automatismos e ideas, y vamos a intentar que salgan las cosas bien. He pasado el duelo de no arrancar bien con la ilusión que vinimos y ahora lo que queda es pelear al máximo e intentar estar todo el tiempo que pueda aquí.

- ¿Siente la confianza del club?

- No tienen la obligación de decirme nada. Y no necesito que me lo digan. Lo que sí me gusta es el trato que estoy recibiendo.

- ¿Y del vestuario?

- Me siento respaldado por los jugadores, incluso más que al principio. Intentan hacer caso de lo que se les dice y están muy implicados. Algunos tienen remordimientos, porque entienden que podrían haber dado un mejor rendimiento.

- Se ha hablado mucho de lo que pasó al final del partido en Los Cármenes...

- Nuestra obligación es siempre ir a saludar a la afición. En casa y fuera. Es verdad que hay veces que a algunos jugadores se les olvida o están enfadados.

- ¿Es un todo o nada?

- Yo lo que siento es que tenemos que ganar como sea. La plantilla no puede ver dudas en su entrenador, y no las hay. El entrenador tiene muchísimas ganas de pelear, de buscar ayudas para el equipo y desdramatizar. El otro día hicimos cosas bien, como en la salida, estar más juntos... A ver si a partir de ahí crecemos.

- ¿Espera un mal recibimiento por parte de la afición?

- La afición tiene razón. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos fallando. Estamos dolidos y respetamos su opinión, pero, cuanto menos divididos estemos, más fuertes seremos. Yo he disfrutado mucho aquí con la afición, pero si les damos argumentos para que nos apoyen, seguro que se pondrá de nuestro lado.

- Parece que hay muchos paralelismos entre Celta y Betis, dos equipos llamados, a priori, para estar arriba.

- Tenemos dos plantillas (Celta y Betis) que no están donde les corresponde. Fran -Escribá- es un gran profesional y también lo sabe. Estamos teniendo vidas paralelas: equipos que proponen mucho, con jugadores de talento, que no hacemos muchas faltas pero nos quedamos con uno menos, que jugamos contra equipos que nos hacen particularmente daño...

- ¿Le preocupan sus malas estadísticas?

- Me preocupa que mi equipo no me falle en cuanto a mentalidad. Las estadísticas dicen que el Celta no marca mucho, pero tiene jugadores que en cualquier momento despiertan, como Aspas, y habrá momentos en los que ellos tengan el balón. Si sabemos aguantar en esos momentos, tendremos mucho ganado.

- ¿Se ve con fuerza? ¿Lee todo lo que se está dicendo sobre su futuro?

- Estoy motivado al mil por mil, porque sé donde estoy y vale la pena estar donde estoy. Un entrenador no puede estar desmotivado; si no, se tiene que ir a casa. No leo mucho lo que se dice, porque no paramos de jugar y estoy centrado en mi trabajo.

- Pero se le está señalando mucho...

- Señalados tenemos que estar todos: jugadores y cuerpo técnico. En Granada el equipo trabajó, lo puso todo y, bueno, sobre todo en fase ofensiva no estuvimos lúcidos. Los que no jugaron igual juegan ahora o tendrán que esperar su oportunidad. Aquí todos los tienen 'pelaos'.

- No sé si ha leído la carta de un aficionado, muy enfadado.

- La carta del aficionado: me consta. Quiero transmitirle desde aquí que vamos a ponerlo todo para que este hombre pueda escribirnos una carta muy distinta pronto.