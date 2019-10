¿La última convocatoria de Rubi?

Tras trabajar con sus pupilos sobre el verde del Benito Villamarín ante la atenta mirada de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha ofrecido, ya pasadas las 22:00 horas, su convocatoria para el trascendental encuentro de este miércoles, ante un RC Celta que también está en crisis.

Podría ser, si la cosa no sale como espera, la última lista del técnico catalán en el Real Betis, pues la confianza tanto de la plantilla como de la directiva en su labor ya es mínima. No obstante, un triunfo ante los celestes, con los que los verdiblancos están empatados a puntos, daría al ex del RCD Espanyol algo de oxígeno.

Sea como sea, Rubi ha citado a 20 futbolistas, por lo que deberá descartar a dos a un rato antes del partido. Se han quedado fuera Francis y Kaptoum, además de los lesionados Dani Martín, Carvalho y Juanmi.