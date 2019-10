Luis Fernández vuelve a España: "Yo triunfé en el Betis"

El ex técnico del Real Betis Luis Fernández podría regresar a España, pero no ya como entrenador sino asumiendo el puesto directivo que en breve va a dejar libre Mateo Alemany. Al menos eso asegura OKDIARIO, que se hacía eco de las palabras del propio extécnico tarifeño, quien aseguraba en Europe 1 que volvía a España para "trabajar en un gran club, pero no serán Real Madrid ni Barcelona" y que no sería como técnico sino como "coordinador o asesor deportivo".

Hasta ahí todo correcto, pese a ser una apuesta arriesgada para un club de la entidad del Valencia, ya que Luis Fernández apenas tiene experiencia en este puesto y lo último en lo que ha trabajado ha sido como director de formación del PSG.

Pero lo que sí es curioso es que para justificar este regreso asegurase que su paso por España siempre había sido triunfal. "No puedo comentar. Lo que hay es muchos comentarios. Lo que digo es que yo cuando he estado en España, en el Athletic, el Betis o el Espanyol, he triunfado. No me ha salido mal, me han salido bien esas experiencias. Entonces el Valencia u otros equipos que puedan pensar que si hay un cambio que se pueda, pues estoy abierto a todas las opciones, ya sea con el Valencia, con el Athletic o con el Espanyol, con cualquier equipo, nada más", señalaba el tarifeño a este medio.

Su paso por el equipo bético, en la temporada 06/07, no sólo no fue triunfal y ni siquiera se recuerda con más pena que gloria. Simplemente, fue nefasto. Llegó en el parón navideño para sustituir a Javier Irureta y sólo ganó cuatro partidos de 23. Cayó ante el Madrid en octavos de la Copa y sólo venció en esos cuatro partidos mencionados de los 21 que dirigió en Liga. Fue destituido tras caer 0-5 frente a Osasuna en la penúltima jornada ante la situación límite de un Betis en serio peligro de descenso, que salvaría Chaparro in extremis en Santander.

Tras el Betis, dirigiría durante unas jornadas al Stade Reims la temporada siguiente, con el que sí acabaría bajando a la Ligue 2 como colista. Fue el último club del que se haría cargo y sólo las experiencias con las selecciones de Israel y Guinea han precedido a su cargo actual en el PSG.