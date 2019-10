Rubi: "La afición ha estado de diez"

Rubi comparecía tras el choque aliviado por un triunfo que le permitirá seguir en el cargo unas semanas más. El entrenador del Betis se la jugaba y el gol de Fekir sobre la bocina le dio vida.

Análisis: "Era un momento complicado, pero una vez más se ha demostrado la implicación del equipo. Es verdad que en cuanto a juego hemos ido de más a menos porque hemos pagado quizás estar ese ritmo alto del principio. Estamos muy contentos y a ver si nos da confianza".

Superados en muchas fases: "Sabíamos que si no le quitábamos el balón lo íbamos a pasar mal y así ha sido el rato que no lo hemos conseguido. Hemos apostado por un centro del campo más destructivo para presionar fuerte y cuesta más. También se ha estrenado ahí Bartra, Ismael casi debutaba de titular y que salga todo perfecto el primer día no es fácil. Era un partido de currar mucho. Quizás jugamos mejor ante el Granada y no sacamos nada".

La celebración de Fekir: "No es que estén conmigo o no estén. Son profesionales y sufren si no ganan. Tienen a un entrenador que trabaja mucho, que está con ellos, y es normal que haya esas muestras".

Salva un 'match ball': "No lo sé. No es una pregunta para mí y tampoco me preocupa. Lo que he intentado es transmitirle al equipo que estuvieran muy concentrados y fueran intensos".

Vienen dos toros: Madrid y el derbi: "Lo que está claro es que cesta victoria va a generar confianza. Pero sabemos que el rival del sábado, porque sólo pienso en ese, es muy complicado. Lo vamos a prepara bien y a ver si somos capaces de hacer un buen partido allí. Ya habéis visto que la idea es que seamos un equipo más solido, estar más juntos y a partir de ahí crecer. Hoy no era un partido para jugar bien o mal, sino para ganar".

Se han escuchado pitos, pero dirigidos a otros: "Te lo digo con el corazón en la mano, en el momento de esos cánticos uno lo pasa mal, pero la afición ha estado de nuevo de diez. Yo soy muy culpable de que el equipo tenga 12 puntos y no más, pero estoy orgulloso de mis jugadores".

Preocupación pese a la victoria: "Yo entiendo que haya gente que el equipo juegue mejor, y además lo comparto, pero en la situación que estábamos, en descenso, lo que primaba era sacar el partido. Primero hay que intentar disfrutar de eso, y a partir de ahí intentaremos satisfacer con un mejor juego a la afición".

Borja Iglesias, titular; Loren, suplente: "Estamos en una semana de tres partidos, la anterior jugaron todos los minutos los dos y noté que faltaba frescura. La decisión ha sido por eso. Cuando hemos jugado con todos los de arriba el equipo le ha faltado intensidad defensiva".

Mensaje a la afición: "Que hoy su equipo ha ganado contra un equipo que también tiene buenos argumentos, y que intente disfrutar de la victoria. Nosotros vamos a trabajar al máximo para ofrecer un fútbol más esplendido cuando todo esté más normalizado. Estamos ajustando cosas".