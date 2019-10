Ricardo: "Tengo un sentimiento de tristeza por el Betis"

Ricardo Pereira jugó en el Betis entre 2007 y 2011 y guarda un gran recuerdo de su paso por el conjunto verdiblanco. Lo ha demostrado cuando le han preguntado por el conjunto verdiblanco. "Tengo un sentimiento de tristeza por el Betis. Me extraña que esté abajo. Tendría que estar entre los 5 primeros", ha dicho en Radio Marca.

Al arquero portugués le han llamado para preguntarle por la nueva regla que obliga a los porteros a tener un pie en la línea en los lanzamientos de penalti: "No entiendo la norma de mantener el pie en la línea. Es una tontería. Un portero tiene que coger impulso para intentar para un lanzamiento. No es casualidad parar un penalti. Hay que trabajar a diario y estudiar al rival. Se está haciendo del fútbol un espectáculo para que se marque más, los estadios estén más llenos... No es posible que un portero en parado detenga un penalti", subrayó Ricardo, que pasó por ser un especialista parapenaltis.

También le preguntaron por el nivel de los porteros de LaLiga: "Rui Silva lo está haciendo muy bien en el Granada. Tenemos una gran cantera en Portugal. Joao Félix va a ser de los mejores del Mundo. Hay tiempo para sacar su máximo"