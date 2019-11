Borja Iglesias: "Rubi estgá tranquilo, es muy sensato"

Borja Iglesias llegó al Betis de la mano de Rubi. Ambos proceden del Espanyol, equipo en el que vivieron situaciones complicadas la temporada pasada. El delantero conoce bien a Ferrer Sicilia y sabe cómo gestiona esta situación. "Rubi está bien, tranquilo. Creo que es muy sensato, vivir estas situaciones al final te hacen crecer y él se lo esta tomando así. Lo único que nos ha pedido es que trabajásemos como veníamos haciendo durante la semana y a disfrutar y creo que esa es la clavees importante, sobre todo para ganar confianza", ha comentado el delantero gallego en El Chiringuito.

El punta considera que la plantilla es la principal responsable de los resultados cosechados hasta la fecha. "Los máximos responsable somos nosotros. Cuando hay una gran plantilla como la nuestra y no terminamos de sacar el resultado el problema está dentro", ha indicado.

En cualquier caso, el 'Panda' cree que el triunfo agónico sobre el Celta debe suponer un punto de inflexión. "Era algo que necesitábamos la verdad. Veníamos trabajando mucho, las cosas no nos estaban saliendo. Creo que la victoria es importante sobre todo para ganar confianza", subrayaba.

En el partido contra su exequipo, la afición del Villamarín mostró su malestar por el juego del equipo y pitó al equipo además de dirigir su mirada al palco: "El público cuando está viendo el partido tiene derecho a opinar y pensar y a mostrarlo. Somos conscientes de que la situación no es la que esperábamos ni ellos, ni el club". ha asegurado Borja Iglesias.

En cualquier caso, para Borja Iglesias la afición del Betis es una de las mejores de España: "La afición es increíble. Me impactó muchísimo cuando vine con el Espanyol el año pasado".

Lo que desea el fichaje más caro del curso es echar raíces en Heliópolis: "Me siento muy querido. La ciudad me encanta me siento acoplado y con ganas de devolver ese cariño con resultados".

Y en poco más de una semana llega un derbi apasionante: "No se si habrá en el mundo algo tan intenso como lo que se vive en esta ciudad".