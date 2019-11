Rubi: "Por respeto a mí, no hay que insistir más en Setién"

Rubi, técnico del Betis, ha comparecido esta tarde en sala de prensa antes del entrenamiento verdiblanco. Tras el triunfo ante el Celta de Vigo, el míster bético ha querido salir al paso de los rumores sobre su futuro y más concretamente de uno de sus posibles sustitutos, Quique Setién. "Aunque solo sea por mí, me gustaría que no me hicieran muchas más preguntas del técnico anterior. Ya lo he valorado 1.000 veces, ha hecho un buen trabajo y ahora estoy yo. Por respeto a mí, no hay que insistir más en eso. Tengo una buena relación con él y seguiré teniéndola", ha comentado.

Y es que Rubi asegura seguir teniendo la confianza de la directiva bética: "En dos días hemos tenido poquísimo trato, pero es que la cercanía ha sido siempre muy grande y muy buena. No ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Todo el personal del club ha sabido estar siempre en los momentos complicados".

Por ello, Rubi sabe que tiene todavía cosas por mejorar en su plantilla: "Los equipos están hechos de una manera, con unas virtudes y con unas cosas que a lo mejor no tienen tan buenas. Somos un equipo que si presionamos fuerte un rato luego nos cuesta mantener esa intensidad en la presión, y nos gusta tener todo controlado con la pelota. Cuando no se pueda hacer ese trabajo físico al menos que el equipo esté ordenado", comentaba.

Partido contra el Real Madrid: "Es un partido complicado, todos lo son, el escenario le da un punto más. Estoy en el día a día, me encuentro bien y con ganas de ganar el partido. El Madrid en casa es fuerte, como siempre, tiene muchos recursos".

Victoria balsámica: "Era una necesidad importante el ganar y la sigue habiendo, pero el miércoles era importante porque jugábamos en casa y delante de nuestra afición".

Mandi y Fekir, apercibidos, deben tener cuidado: "No, si participan de inicio van a dar el 100% y la prueba está en el otro día, pudieron sacar la amarilla pensando en el derbi y no lo hicieron".

Perdió la posesión con el gol: "En nuestro plan nunca está el meterno atrás, si el Celta hubiera empezado ganando hubiera sido al contrario, hubiéramos tenido más el balón. Este mismo partido en Balaídos con el Celta ganando 1-0 hubiéramos tenido más nosotros el balón por la necesidad de ganar".

La imagen de la celebración: "Reafirma lo que dije, estamos muy unidos dentro, eso incluye no solo a jugadores sino a todos los que trabajan en el club"