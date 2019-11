El 'rebelde' Fekir no baja los brazos y sigue poniendo el listón en Europa

Su gol ante el Celta cortó una mala racha y salvó a su entrenador, un Rubi que de no haber sacado los tres puntos frente a los vigueses, posiblemente no seguiría siendo entrenador del Betis. Sin embargo, como hacen las estrellas, apareció Fekir, se rebeló ante la crisis bética y firmó un gol providencial.

Al respecto, el francés, que afronta su primer partido en el Santiago Bernabéu, concedió una entrevista a El País repasando la actualidad verdiblanca. "No puedo pensar a estas alturas si me he equivocado o no. Creo que la elección es buena desde el inicio", señala el talentoso mediapunta, cuya ambición no ha bajado un ápice: "Los resultados colectivos podrían ser mejores, pero en el balance general diría que estoy satisfecho. Es cierto que el Lyon es un gran club y que el Betis no ha estado tanto tiempo jugando en Europa, pero soy exigente y espero que el Betis pueda alcanzar la Liga Europa e incluso la Champions"

Respecto al momento bético, Fekir considera que todo cambiará enlazando una serie de buenos resultados. "El equipo ha cambiado porque ha llegado un nuevo técnico y también nuevos jugadores, como yo. Hace falta un poco de tiempo para que los jugadores asimilen el plan del entrenador. No estamos al nivel de las expectativas que nos demandan los aficionados, es cierto, pero no hay que rendirse. Nos falta algo de confianza. Cuando pienso en los motivos de nuestra situación creo que es una cuestión de cabeza, que se puede arreglar en cuanto encadenemos una serie de buenos resultados", valoró.

Cuestionado del porqué dedicó el 2-1 a su entrenador, fue claro: "Porque somos una familia. Estamos todos en el mismo barco y juntos. Necesitábamos ese triunfo. ¿Si salvé el puesto del técnico? Puede ser, pero sobre el campo no pensábamos en eso. Sólo tratamos de dar el máximo y ganar".

Uno de los futuribles que suena como posible relevo de Rubi es el exbético Quique Setién. Al respeto, el ex del Lyon apuntó que: "Igual para algunos jugadores haya sido difícil adaptarse a este periodo, donde se ha cambiado todo con respecto a lo anterior. Pero estamos obligados a superarlo. Cada técnico es diferente, lo del año pasado ya terminó y debemos asimilar rápidamente los nuevos métodos".

Por otro lado, mostró su pleitesía a Zidane, del que dijo "es un grande del fútbol francés y mundial", y lamentó que "el fútbol de calle" se esté perdiendo.