El derbi, la gran final para Rubi

"No es importante mí situación personal, lo importante es el Betis", reiteró Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' durante la rueda de prensa posterior al meritorio empate cosechado por el Betis en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid.

Un punto que sabe a gloria en Heliópolis, pues deja atrás los puestos de descenso con los que merodeó recientemente, y, especialmente a Rubi, cuyo Betis ha sumado cuatro de los últimos seis puntos posibles. El técnico catalán se aferra al banquillo verdiblanco, cuando hace justo una semana parecía estar prácticamente sentenciado y todo era cuestión de tiempo.

Trabajando el Betis en sus posibles recambios durante estos días -el fútbol no espera y era necesario tener esa cuestión avanzada, por si finalmente había que tomar la decisión, por poco deseada que fuera-, Rubi ha sabido rectificar a tiempo y aislarse de la presión junto a sus jugadores, quienes ya han demostrado públicamente que están comprometidos tanto con la situación como con el entrenador. Y como clara muestra de ello, la celebración del gol de Fekir frente al Celta de Vigo. Llegando luego la zaga de tres centrales, ante el Madrid.

Con esa victoria, y el empate cosechado el domingo frente al Real Madrid, Rubi ha dejado atrás la paupérrima racha de un punto de nueve que le tenía con la soga al cuello, llegando ahora a un derbi en el que nadie contaba con él.

Las cosas del fútbol, y es que Rubi puede pasar en poco menos de 15 días de estar sentenciado a poder gozar, prácticamente, con un contrato vitalicio bajo el brazo. Algo que conseguiría de saber imponerse al Sevilla FC en El Gran Derbi. Tres puntos que darían aún más oxígeno al equipo y que llenarían de moral tanto al plantel como al técnico, dejando atrás las dudas.

No le resultará sencillo a Rubi, quien no conoce la victoria como entrenador frente al Sevilla FC. Y es que sus estadísticas ante los de Nervión no son, precisamente, optimistas. Cuatro partidos: tres derrotas y un empate; el conseguido como técnico del Sporting de Gijón en la 16/17. El curso pasado, con el Espanyol, corrió la misma suerte que con el Levante, en enero de 2016.

Idéntico sino que contra Lopetegui, al que sólo se ha medido en una ocasión en los banquillos. El curso pasado, con el vasco como entrenador del Real Madrid. Un partido que el Espanyol de Rubi perdió por 1-0. Este domingo, sin embargo, Rubi contará con la oportunidad de redimirse de todo lo sufrido hasta la fecha. Aunque las sensaciones y los números indican que el Sevilla FC llega mucho mejor a la cita, en el Villamarín saben que los derbis no atienden a la lógica. Juegan en casa, y tanto Rubi como los béticos optan a dar la sorpresa.