¿Fue penalti lo de Feddal?

Se quejaron amargamente tras el partido en el Real Madrid. Lo hcieron Sergio Ramos, Zinedine Zidane o Emilio Butragueño, dando a entender que Sánchez Martínez no señaló penalti por manos de Zou Feddal porque no quiso, básicamente.



En el VOR estaba Estrada Fernández, quien, tras revisar la acción, tampoco estimo que la acción fuese merecedora de pena máxima. Fue en un centro de Benzema desde la izquierda: el central marroquí del Betis se lanzó a taparlo, con la mala suerte de que el balón impactó en su brazo derecho, el cual estaba detrás de su cuerpo pero no apoyado sobre el césped.



Entonces, ¿fue penalti? "Según el reglamento marcado por el Comité Técnico de Árbitros, este tipo de infracciones no son punibles porque el jugador va buscando el suelo. Es una mano totalmente natural y no puedes despegarla del cuerpo. Si hubiese pegado en la mano izquierda, sí que debería haber señalado la pena máxima", explica Iturralde González, excoleagido y experto de As para este tipo de situaciones.



También Andújar Oliver, en Marca, defiende que el colegiado del encuentro hizo bien en dejar seguir: "No hay penalti: la mano de Feddal es involuntaria y en una posición narutal".



Tratándose de medios capitalinos, tales afirmaciones adquieren incluso más valor.



En el encuentro, de hecho, hubo otra mano, en el área contraria y de Dani Carvajal, muy parecido y que tampoco castigó Sánchez Martínez, por lo que no existió disparidad de criterio.



Tiene 'motivos' el Real Madrid, pese a todo, para quejarse, pues habría sido el equipo más beneficiado por errores arbitrales hasta la jornada actual de no existir las correcciones del VAR. Seguramente, un motivo de peso para que en las últimas dos temporadas le esté costando más ganar y, sobre todo, salir de los baches.





Equipos que han perdido más puntos por rectificaciones VAR en esta Liga:

4 Madrid

2 Éibar y Valencia — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 2, 2019